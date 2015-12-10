FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 567

sanyooooook:

по рублю вангую фигуру "хер-то там" )


 
Ishim:

это прогноз или предсказание? (стейт казать не буду - там кстате видно все просадки)

 

доп. ну ты блин колхозник (( 

Стейтами с демо хорошо печку растапливать, идею дарю)

Илья, специально фо ю, утренняя картинка еще раз)

 

 
stranger:

без статистики ни как, а где стрелки? ()
 
остается показать результат... (уже продано у мну)

и Кивя на разу:


 
Давай про апельсины, сколько кг рублей за кг лепесинов?)))
 
Киви не люблю, кислые, фунтом дразнить не буду) А то профессор смотрю нервничает, видать "энергетические уровни" погнулись(
 
посмотрел твои уровни - если сначала вниз на 1.23 то то чем от моего скрина со стрелками отличается? парой пунктов. А чо апельсины - практически не ем - может на новый год дольку...
 

еврофунт скоро закроет бай

евроена скоро закроет селл

фунтчиф скоро закроет селл

елки палки, понимаешь...

 
Да ладно, шучу я) С Ильи балдю, купил еврофунт на 79, он сейчас на 7916, говорит скоро тейк)))))))))))))))))))))))))))))))))

А евро - 2473 проведаем, там глянем. 

 
писал ужо, куда не встань по нем, везде будет профит

цели и на селл и на бай

и не взяты...

