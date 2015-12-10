FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 567
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
по рублю вангую фигуру "хер-то там" )
это прогноз или предсказание? (стейт казать не буду - там кстате видно все просадки)
доп. ну ты блин колхозник ((
Стейтами с демо хорошо печку растапливать, идею дарю)
Илья, специально фо ю, утренняя картинка еще раз)
Стейтами с демо хорошо печку растапливать, идею дарю)
Илья, специально фо ю, утренняя картинка еще раз)
Илья, специально фо ю, утренняя картинка еще раз)
остается показать результат... (уже продано у мну)
и Кивя на разу:
без статистики ни как, а где стрелки? ()
остается показать результат... (уже продано у мну)
и Кивя на разу:
Давай про апельсины, сколько кг рублей за кг лепесинов?)))
еврофунт скоро закроет бай
евроена скоро закроет селл
фунтчиф скоро закроет селл
елки палки, понимаешь...
посмотрел твои уровни - если сначала вниз на 1.23 то то чем от моего скрина со стрелками отличается? парой пунктов. А чо апельсины - практически не ем - может на новый год дольку...
Да ладно, шучу я) С Ильи балдю, купил еврофунт на 79, он сейчас на 7916, говорит скоро тейк)))))))))))))))))))))))))))))))))
А евро - 2473 проведаем, там глянем.
Киви не люблю, кислые, фунтом дразнить не буду) А то профессор смотрю нервничает, видать "энергетические уровни" погнулись(
писал ужо, куда не встань по нем, везде будет профит
цели и на селл и на бай
и не взяты...