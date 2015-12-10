FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 20
эт точно...
Кстати,Илья,тоже сегодня смотрел эту рельсу.............не обманка думаешь?
стоп нам в помощь...
EURCHF
Не знаю! Без продолжительного наблюдения нечего сказать.
дак дело в том, что по нему рисунки и звездочки ужо не прокатят. стоять он будет на месте, как вкопаный. читать только
Ну почему же скачет по 10 пунктов туда сюда обратно. Рай для скальпера!
20 минут и пойдёт EUR/USD либо к стопу либо к плюсу
спред - 3. нУ, покаж скальпинг от гуру)))) главно читай новости от швейцарских банков и делов....
Депо занят Sell EUR/USD.