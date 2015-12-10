FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 20

Ilij:

эт точно...


Кстати,Илья,тоже сегодня смотрел эту рельсу.............не обманка думаешь?
 
стоп нам в помощь...
 
По киви что то не туда глянул, 7680-90 поддержка у него. 
 
EURCHF
Не знаю! Без продолжительного наблюдения нечего сказать. 
дак дело в том, что по нему рисунки и звездочки ужо не прокатят. стоять он будет на месте, как вкопаный и своп кушать. про него читать только надо, ответ - там.
 
дак дело в том, что по нему рисунки и звездочки ужо не прокатят. стоять он будет на месте, как вкопаный и своп кушать. про него читать только надо, ответ - там.
Ну почему же скачет по 10 пунктов туда сюда обратно. Рай для скальпера!  
спред - 3. нУ, покаж скальпинг от гуру)))) главно читай новости от швейцарских банков постоянно и делов....
 

20 минут и пойдёт EUR/USD либо к стопу либо к плюсу   

 
спред - 3. нУ, покаж скальпинг от гуру)))) главно читай новости от швейцарских банков постоянно и делов....
Депо занят Sell EUR/USD. 
жахальщик ты есчо тОт... не напейся тока через часок, иначе мы тебя на сутки потеряем ))))
