FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 383
утрируешь - про 150 накидают, причем смело )))
Это те у кого фантазия побогаче))))
Рена, а Сенсей что то начал свои курсы и забил))))
Ну это я к тому что не лучшая идея доллары в рубли переводить в реале)
https://charts.mql5.com/6/380/usdrub-d1-fort-financial-services.png
Роман, привет)
Кино, им писать не мешки ворочать, 50-55 это реально, а 40 это уже из пальца.
Щас прыгнет на коррекцию к 77.30-50 и они опять про 100 будут писать)))
дак у него настроения нет. флет видимо (((
закрыто на уровне:
Учитель должен нести нам свет независимо от настроения)
весьмаааа немногословен ОН стал
Илья, ты прогрессируешь, у тебя уже продажи с лоу как у НЕГО)
паттерн палки предполагает первый вход на образовании оных
второй 50%
третий 161,8% коррекции
что не так?
И это, цель по паттерну достигнута полностью!
Можете и купить на коррецию...
да, не нравятся лоу, можно и с хая еврЕну продать: