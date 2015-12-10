FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 383

_new-rena:
утрируешь - про 150 накидают, причем смело )))

Это те у кого фантазия побогаче))))

Рена, а Сенсей что то начал свои курсы и забил)))) 

Ну это я к тому что не лучшая идея доллары в рубли переводить в реале)

https://charts.mql5.com/6/380/usdrub-d1-fort-financial-services.png

 
stranger:

Роман, привет)

Кино, им писать не мешки ворочать, 50-55 это реально, а 40 это уже из пальца.

Щас прыгнет на коррекцию к 77.30-50 и они опять про 100 будут писать))) 

О! Хай, Стрэнжер! Рад читать вас!
Щас я с мобильного, поэтому только пишу, не
Рисую...:-)

stranger:

Это те у кого фантазия побогаче))))

Рена, а Сенсей что то начал свои курсы и забил)))) 

дак у него настроения нет. флет видимо (((
 
Kino:

Ну это я к тому что не лучшая идея доллары в рубли переводить в реале)

https://charts.mql5.com/6/380/usdrub-d1-fort-financial-services.png

Сейчас да, я свои рубли, немного их было, чуть больше 2000 баков, в сентябре и октябре перевел, по 36.6 и 38.1.
 
_new-rena:
дак у него настроения нет. флет видимо (((
Учитель должен нести нам свет независимо от настроения)
 
Ilij:

закрыто на уровне:


Илья, ты прогрессируешь, у тебя уже продажи с лоу как у НЕГО)
stranger:
Учитель должен нести нам свет независимо от настроения)
весьмаааа немногословен ОН стал
 
_new-rena:
весьмаааа немногословен ОН стал
Наверное апельсинов натягался бедняга(
 
stranger:
Илья, ты прогрессируешь, у тебя уже продажи с лоу как у НЕГО)

паттерн палки предполагает первый вход на образовании оных

второй 50%

третий 161,8% коррекции 

что не так?

И это, цель по паттерну достигнута полностью!

Можете и купить на коррецию...

да, не нравятся лоу, можно и с хая еврЕну продать:


