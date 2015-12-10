FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 93
пока делать нех, волюдемо тренирую для 1%...
Учитель опозорил наш колхоз на весь район
сииильно увеличив - прочитал всё же плакатик
))))
всё! нужен корвалол... )))
Рупь убили совсем.
когда баксы поменять на рубли, седня или завтра?
ставки седня во сколько по МСК?
утром видел 25,7, щас 26,25... я в сбербанке смотрю. ссыль вчера кидал на цб.
http://news.yandex.ru/quotes/1.html
я про новости по Москве
(Москва)
кста, по деревянному 45.27 край
и то, если дотянет...
У рубля цель 100%, это 60-64.
ps даже если Нагибулиной верить про 44, это цена уже откатившейся усреднёнки, чтоб не особо дальше колбасило.