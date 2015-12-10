FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 93

Ilij:

пока делать нех, волюдемо тренирую для 1%...

ну и шо там щас?
stranger:
Учитель опозорил наш колхоз на весь район 

сииильно увеличив - прочитал всё же плакатик

))))

всё! нужен корвалол... )))

 
Рупь убили совсем. 
stranger:
Рупь убили совсем. 
)))) АфигеНть....
Ilij:
когда баксы поменять на рубли, седня или завтра?
я неделю назад ужо. всё шо было ужо тама, в банке с рыбкой... тока наоборот р->б
Ilij:
ставки седня во сколько по МСК?

утром видел 25,7, щас 26,25... я в сбербанке смотрю. ссыль вчера кидал на цб.

http://news.yandex.ru/quotes/1.html

Ilij:

я про новости по Москве

не, ну рубль то уж можно и в живую.... нафига его в офшорррр?
 

 (Москва)

 
Продал евро с текущих. стоп 15 пунктов
 
Ilij:

кста, по деревянному 45.27 край

и то, если дотянет...

У рубля цель 100%, это 60-64.

ps даже если Нагибулиной верить про 44, это цена уже откатившейся усреднёнки, чтоб не особо дальше колбасило.

