Не, у меня все проще. На 1.2508 была дневная поддержка, которую хлопнули гэпом, теперь локальное сопротивление на 1.24894, вот за ним и наблюдаю, если будут там продажи, то продам.
Вижу только на 1,21059 дневное сопротивление
Факт в том, что продаж пока нет.
балду гоняют.
Шаман меня чем прикалывает, напокупает евро и сидит ждет с моря погоды, уже хз сколько счетов по такой "системе" слил и ни х не доходит) До 60 почти дожил, а никак не может понять, что тс с жесткими правилами на все случаи жизни в природе нет и будущего никто не видит.
Вот теперь тоже продал 2497.
Факт в том, что продаж пока нет.
В пятницу аналитики всякую чешую несли про еньку, я аж поверил в тот день. Смотрю - седня празднуют в свой красный шарик )))) Ситуация стандартная - перед праздником взлет, в который ужо разззз.
Далее.
Остальная долларовая чешуя счас ничо не предвещает. Объемов - пачти нифига нету. Цены двинут не раньше обеда и наторговки какой -нибудь или вапще завтра
Кароче, перекур с дремотой ))))..
Cтоп 9 баксов, тейк 47, чего не продать?
Еврика ночью брал
Не спорю. Проста выжидаю чуток по формуле дешево/дорого. Тренд то всё равно не изменится)))) Сам понимаешь - жадность грызёт ))))
Это правда?
Еврочиф в тиках, чо с ним такое??? (шкала времени не совпадает, не смотрим. вертикаль в пунктах)
Мансур,если два одинаковых индюка,с разными настройками "спорят" на графике-куда-то можно ткнуть вилкой чтобы они друг друга не видели? Например индюки Севера по зонам друг друга не видят.................
Спасибо.
Мансур,если два одинаковых индюка,с разными настройками "спорят" на графике-куда-то можно ткнуть вилкой чтобы они друг друга не видели? Например индюки Севера по зонам друг друга не видят.................
Спасибо.
внешние переменные возможно накладываются. Смотрим, чтобы команда такого типа :
и такого:
в разных индикаторах - не имела одинаковых переменных. Здесь переменные Lot и Ind_Perdiod - для примера, а команды именно те, т.е GlobalVariableSet и extern.
Если имя переменной совпадает, тогда меняем на другое и в тексте индикатора тоже (при компиляции вылетит куча ошибок после изменения имени переменной, по ошибке клацаешь пару раз и там уже увидишь чо и как изменить). Скорее всего лучше поменять в том индюке, у которого код меньше.