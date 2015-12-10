FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 8

Новый комментарий
 
stranger:

Не, у меня все проще. На 1.2508 была дневная поддержка, которую хлопнули гэпом, теперь локальное сопротивление на 1.24894, вот за ним и наблюдаю, если будут там продажи, то продам.

 

Вижу только на 1,21059 дневное сопротивление 

 
IRIP:

Вижу только на 1,21059 дневное сопротивление 

Факт в том, что продаж пока нет.

 

балду гоняют. 

 

Шаман меня чем прикалывает, напокупает евро и сидит ждет с моря погоды, уже хз сколько счетов по такой  "системе" слил и ни х не доходит) До 60 почти дожил, а никак не может понять, что тс с жесткими правилами на все случаи жизни в природе нет и будущего никто не видит.

Вот теперь тоже продал 2497.

[Удален]  
stranger:

Факт в том, что продаж пока нет.

балду гоняют. 

В пятницу аналитики всякую чешую несли про еньку, я аж поверил в тот день. Смотрю - седня празднуют в свой красный шарик )))) Ситуация стандартная - перед праздником взлет, в который ужо разззз.

Далее.

Остальная долларовая чешуя счас ничо не предвещает. Объемов - пачти нифига нету. Цены двинут не раньше обеда и наторговки какой -нибудь или вапще завтра

Кароче, перекур с дремотой ))))..

 
_new-rena:

В пятницу аналитики всякую чешую несли про еньку, я аж поверил в тот день. Смотрю - седня празднуют в свой красный шарик )))) Ситуация стандартная - перед праздником взлет, в который ужо разззз.

Далее.

Остальная долларовая чешуя счас ничо не предвещает. Объемов - пачти нифига нету. Цены двинут не раньше обеда и наторговки какой -нибудь или вапще завтра

Кароче, перекур с дремотой ))))..

Cтоп 9 баксов, тейк 47, чего не продать?
[Удален]  
stranger:
Cтоп 9 баксов, тейк 47, чего не продать?

Еврика ночью брал

Не спорю. Проста выжидаю чуток по формуле дешево/дорого. Тренд то всё равно не изменится)))) Сам понимаешь - жадность грызёт ))))

Это правда?

[Удален]  
Продал фунта.../5959
[Удален]  

Еврочиф в тиках, чо с ним такое??? (шкала времени не совпадает, не смотрим. вертикаль в пунктах)


 
_new-rena:



Мансур,если два одинаковых индюка,с разными настройками "спорят" на графике-куда-то можно ткнуть вилкой чтобы они друг друга не видели? Например индюки Севера по зонам друг друга не видят.................

Спасибо. 

[Удален]  
gnawingmarket:

Мансур,если два одинаковых индюка,с разными настройками "спорят" на графике-куда-то можно ткнуть вилкой чтобы они друг друга не видели? Например индюки Севера по зонам друг друга не видят.................

Спасибо. 

внешние переменные возможно накладываются. Смотрим, чтобы команда такого типа :

GlobalVariableSet("Ind_Period",Ind_Period);

и такого:

extern double   Lot=100;

в разных индикаторах - не имела одинаковых переменных. Здесь переменные Lot и Ind_Perdiod - для примера, а команды именно те, т.е GlobalVariableSet и extern.

Если имя переменной совпадает, тогда меняем на другое и в тексте индикатора тоже (при компиляции вылетит куча ошибок после изменения имени переменной, по ошибке клацаешь пару раз и там уже увидишь чо и как изменить). Скорее всего лучше поменять в том индюке, у которого код меньше.

123456789101112131415...871
Новый комментарий