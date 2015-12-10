FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 514
Любым окном можно управлять.
CHART_HEIGHT_IN_PIXELS – свойство высоты графика в пикселях.
про профит я ничего не писал(((, загрузка 3% стоп 140пп., с двумя ордерами загрузка 3% стоп 200
Угу. Ни вам открытого счета, ни мониторинга, ни сделок.
Жжоте
Он за одну лекцию минимум по 10к баксов берет, на кой черт ему торговать, если поток лохов не иссякаем?
с профитом всё равно убыток надо сопоставить. считай и планируй дальше, без этого никак. эквити надо сначала получить на бумаге - какое тебе нравится растущее или убывающее, дело вкуса )))
да там стоп - раз в квартал - да конечно буду считать и планировать
Штуку с человека.
С рыла
согласен, а сколько профита то? может и не стоит квартал ждать?
Какой ещё профит? Размечтались, однако. Там только убытки ежеквартальные запланированы:
Какой ещё профит? Там только убытки запланированы
я ему про то же и говорю. вроде считает ужо
вот когда будет спланирован и профит и убыток, тогда и будет стратегия.
я ему про то же и говорю. вроде считает ужо
вот когда будет спланирован и профит и убыток, тогда и будет стратегия.