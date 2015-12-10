FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 514

[Удален]  
barabashkakvn:

Любым окном можно управлять.

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS – свойство высоты графика в пикселях. 

он хочет спрятать
[Удален]  
Ishim:
про профит я ничего не писал(((, загрузка 3% стоп 140пп., с двумя ордерами загрузка 3% стоп 200
с профитом всё равно убыток надо сопоставить. считай и планируй дальше, без этого никак. эквити надо сначала получить на бумаге - какое тебе нравится растущее или убывающее, дело вкуса )))
 
lactone:

Угу. Ни вам открытого счета, ни мониторинга, ни сделок.

Жжоте

Он за одну лекцию минимум по 10к баксов берет, на кой черт ему торговать, если поток лохов не иссякаем?

Штуку с человека.
 
_new-rena:
да там стоп - раз в квартал - да конечно буду считать и планировать
[Удален]  
Ishim:
согласен, а сколько профита то? может и не стоит квартал ждать?
 
stranger:
С рыла
 
Reshetov:
Можно и так)
 
_new-rena:
согласен, а сколько профита то? может и не стоит квартал ждать?

Какой ещё профит? Размечтались, однако. Там только убытки ежеквартальные запланированы:

Ishim:
[Удален]  
Reshetov:
Какой ещё профит? Там только убытки запланированы

я ему про то же и говорю. вроде считает ужо

вот когда будет спланирован и профит и убыток, тогда и будет стратегия.

 
_new-rena:

Спланировать что угодно можно (никто не запрещает). Но у кукла свои планы.
