FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 31
Смотрю, Шамана жизнь ничему не учит? Все так же ловит ножи. Но зачем? Не проще ли плыть по течению, чем грести против с выпученными глазами?
)))
да ладно. всё козырно у него. стопик передёрнет в бу и норм, погнали (2-4)к1
это кто
вот тут они и собрались - кнопкодавы )))))
Шаман, нефть опять уронили, за сигаретами в магазин теперь с пакетом будешь ходить(((
Илья, ты понял, что против ветра не надо?)))
Уже все в б.у., кроме евро. Утром закрыл сдуру все селлы по ней, открытые ранее, несколько сотен пунктов. После обеда снова открыл, подумав.
Пингвины блин! стадо безумных пингвинов! (смотри затопчут))))
Ладно, вот чтобы спокойненько спалось:
(ПОКА!)