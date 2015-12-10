FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 31

Новый комментарий
 
Bicus:

Смотрю, Шамана жизнь ничему не учит? Все так же ловит ножи. Но зачем? Не проще ли плыть по течению, чем грести против с выпученными глазами?

))) 

это кто 
 
_new-rena:
да ладно. всё козырно у него. стопик передёрнет в бу и норм, погнали (2-4)к1
вот тут они и собрались - кнопкодавы )))))
[Удален]  
Ishim:
это кто 
 
_new-rena:
Пингвины блин! стадо безумных пингвинов! (смотри затопчут))))
 
Ishim:
вот тут они и собрались - кнопкодавы )))))

Шаман, нефть опять уронили, за сигаретами в магазин теперь с пакетом будешь ходить(((

Илья, ты понял, что против ветра не надо?))) 

Zerosmoke
  • official-zerosmoke.com
1. Почта России - выбранный Вами товар будет отправлен в период от 2 до 5 дней, в ближайшее почтовое отделение, согласно указанному вами адресу получения. Оплата производится после получения заказа, посредством...
 
_new-rena:
стопик передёрнет в бу и норм, погнали (2-4)к1
Уже все в б.у., кроме евро. Утром закрыл сдуру все селлы по ней, открытые ранее, несколько сотен пунктов. После обеда снова открыл, подумав. 
 
stranger:
Шаман, нефть опять уронили, за сигаретами в магазин теперь с пакетом будешь ходить(((
какие у вас тут страсти 
 
Bicus:
Уже все в б.у., кроме евро. Утром закрыл сдуру все селлы по ней, открытые ранее, несколько сотен пунктов. После обеда снова открыл, подумав. 
а что кушал?
[Удален]  
Ishim:
Пингвины блин! стадо безумных пингвинов! (смотри затопчут))))

Ладно, вот чтобы спокойненько спалось:

(ПОКА!)


 
Сенсей, и про объемы ты прав, фигня, ты купил, а оно упало(
1...242526272829303132333435363738...871
Новый комментарий