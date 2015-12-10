FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 227

Новый комментарий
 

Посмотрим.

))) 

[Удален]  
stranger:
Там поддержка основная на 8553, слишком шикарно было бы, продажу по нему закрыл, а стоп для покупки для меня слишком большой, 38 пип, будет откат, можно будет, но думаю не дадут.
я тоже подожду подходящего момента и в засол. пускай кукл поиграется пока что
 
Bicus:

Посмотрим.

))) 

Так я не против, но это слишком фантастиш)
 
_new-rena:
я тоже подожду удобного момента и в засол

Чего в засол? За 40 пипок от поддержки?) Засол был вчера

 

[Удален]  
stranger:
Чего в засол? За 40 пипок от поддержки?)

где?


 
_new-rena:

где?


Так сказал - 8553.
[Удален]  
stranger:
Так сказал - 8553.
понятно. это называется - завесить байку на хае маркета. так я испорчу свой профит фактор которого нет....
 
Вся беда в том, что нет Учителя, он бы открыл нам глаза посредством своей мазни, тьфу, графического анализа...
[Удален]  
stranger:
Вся беда в том, что нет Учителя, он бы открыл нам глаза посредством своей мазни, тьфу, графического анализа...
итог ЕГО анализа - лок, т.е. ОН торгует и продажи и покупки, а это гемор и приводит к истощению
 
_new-rena:
итог ЕГО анализа - лок, т.е. ОН торгует и продажи и покупки, а это гемор
Дело в том, что у НЕГО шаловливые ручки бежат впереди моска, надо сначала наручники ему одеть, потом посадить за монитор, чтоб позырил, а через часик отпускать)))))
1...220221222223224225226227228229230231232233234...871
Новый комментарий