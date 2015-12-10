FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 227
Посмотрим.
)))
Там поддержка основная на 8553, слишком шикарно было бы, продажу по нему закрыл, а стоп для покупки для меня слишком большой, 38 пип, будет откат, можно будет, но думаю не дадут.
я тоже подожду удобного момента и в засол
Чего в засол? За 40 пипок от поддержки?) Засол был вчера
Чего в засол? За 40 пипок от поддержки?)
где?
Так сказал - 8553.
Вся беда в том, что нет Учителя, он бы открыл нам глаза посредством своей мазни, тьфу, графического анализа...
итог ЕГО анализа - лок, т.е. ОН торгует и продажи и покупки, а это гемор