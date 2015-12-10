FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 813
Так у меня что, бракованная, из одной? (((
Тут главное верить )))
Понял)
индикатор для долгосрока? )))
а пересекаются сколько раз за последние 10 лет?
Использую в качестве блохофильтра )))
На Н1...
2 недели их толкал, не получилось фактора больше 2-х. маловато...
Эти штуки - они из дневного анализа.
"Бычье или медвежье поглощение" и "Завеса темных облаков/Просвет в облаках"
Адаптировать их в ТФ меньше дня без доп условий... по моему, нереально.
а пересекаются сколько раз за последние 10 лет?
прикольный инструмент. который день смотрю скрины. реально не пересекаются?
Пересекаются, когда коррекция начинается. До 16-го были ниже цены.
Сайлент, анализ японских свечей, вырванных из контекста, дает только анализ)))