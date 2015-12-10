FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 813

stranger:
Так у меня что, бракованная, из одной? (((

Тут главное верить )))

 

 
artikul:

Тут главное верить )))

 

Понял)

 

artikul:

Тут главное верить )))

 

индикатор для долгосрока? )))

а пересекаются сколько раз за последние 10 лет?

 
stranger:

Понял)

 

Использую в качестве блохофильтра )))
 
_new-rena:
индикатор для долгосрока? )))
На Н1...
 
artikul:
Использую в качестве блохофильтра )))
Учитель блох не фильтрует, как и базар))))
stranger:
На Н1...
прикольный инструмент. который день смотрю скрины. реально не пересекаются больше?
 
_new-rena:
2 недели их толкал, не получилось фактора больше 2-х. маловато...

Эти штуки - они из дневного анализа.

"Бычье или медвежье поглощение" и "Завеса темных облаков/Просвет в облаках"

Адаптировать их в ТФ меньше дня без доп условий... по моему, нереально.

_new-rena:

индикатор для долгосрока? )))

а пересекаются сколько раз за последние 10 лет?

Чаще всего когда период меняется, а меняется он в зависимости от рисунка дуг параболика ))) Вот помнится по йене больше месяца нового пересечения не было ))) А потом че-то я не понял как ее использовать и выкинул, а потом подумал - пусть блох ловит для проги )))
 
_new-rena:
прикольный инструмент. который день смотрю скрины. реально не пересекаются?

Пересекаются, когда коррекция начинается. До 16-го были ниже цены.

Сайлент, анализ японских свечей, вырванных из контекста, дает только анализ))) 

