FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 647
ты даже с ФРС не можешь разобрться (((( (Воронеж от тебя далекооо )
А надо?
всё каналам на евре! берём паузу, следующий паттрен - голова и плечи - от мелких к крупным на Н1-Н4 конечно (и сверху и снизу)
без матьматики делать на рынке нечего. столько нюансов. там за экраном дуроков нет... но всё решаемо.
ну в принципе они будут не идеальные - короче ориентируйся на 3 пики (какая из них длиннее не важно)
тут есть один - стопа как огня боится ))))
имеешь ввиду, что мясо на шашлыки замочить пора?
кто?