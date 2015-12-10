FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 647

Новый комментарий
 
Ishim:
ты даже с ФРС не можешь разобрться (((( (Воронеж от тебя далекооо )
А надо? 
 
Во вторник, 16 декабря, на мировых рынках из значимых событий можно отметить предварительный индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC за декабрь (04.45 мск), предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг стран Европы и еврозоны в целом за декабрь (11.00-12.00 мск), выступление главы Банка Англии М. Карни (12.00 мск), индекс потребительских цен Великобритании за ноябрь (12.30 мск), индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за декабрь, сальдо торгового баланса еврозоны за октябрь (13.00 мск), число начатых разрешений на строительство в США, число выданных разрешений на строительство в ноябре (16.30 мск), предварительный индекс деловой активности в промышленности в декабре (17.45 мск).
 
 
stranger:
А надо? 
всё каналам на евре! берём паузу, следующий паттрен - голова и плечи - от мелких к крупным на Н1-Н4 конечно (и сверху и снизу)
[Удален]  
Ishim:
всё каналам на евре! берём паузу, следующий паттрен - голова и плечи - от мелких к крупным на Н1-Н4 конечно (и сверху и снизу)
без матьматики делать на рынке нечего. столько нюансов. там за экраном дуроков нет... но всё решаемо.
 
_new-rena:
без матьматики делать на рынке нечего. столько нюансов. там за экраном дуроков нет... но всё решаемо.
ну в принципе они будут не идеальные - короче ориентируйся на 3 пики (какая из них длиннее не важно)
 
_new-rena:
без матьматики делать на рынке нечего. столько нюансов. там за экраном дуроков нет... но всё решаемо.
тут есть один - стопа как огня боится ))))
[Удален]  
Ishim:
ну в принципе они будут не идеальные - короче ориентируйся на 3 пики (какая из них длиннее не важно)
имеешь ввиду, что мясо на шашлыки замочить пора?
[Удален]  
Ishim:
тут есть один - стопа как огня боится ))))
кто?
 
_new-rena:
имеешь ввиду, что мясо на шашлыки замочить пора?
всё должно как в замедленном кино.... (каналы каверкать а головы выстраивать - всё это будет выиграно - дальше пойду на кукурузные поля - на простор (проп)) , шашлык каждую командировку беру! ()
 
_new-rena:
кто?
профессор! (ты чо лопух?)
1...640641642643644645646647648649650651652653654...871
Новый комментарий