FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 384

Новый комментарий
 
И как там Еврофунтик?  (падать ему еще до 7885)...
 
Ilij:
И как там Еврофунтик?  (падать ему еще до 7885)...
Да он то нормально, вот чиф вижу стоп вынесет, придется байлимит на 9683 ставить. Но это все завтра.
[Удален]  
stranger:
Да он то нормально, вот чиф вижу стоп вынесет, придется байлимит на 9683 ставить. Но это все завтра.

кукл плохо работает (((

ночью может его понесёт, как раз и новостей тьма...

 
_new-rena:

кукл плохо работает (((

ночью может его понесёт, как раз и новостей тьма...

Да мне все равно как он работает, уровень-сделка, лось-тот же уровень-сделка в обратку, нах думать.
[Удален]  
stranger:
Да мне все равно как он работает, уровень-сделка, лось-тот же уровень-сделка в обратку, нах думать.
ты не скучаешь - всё время в рынке, в отличии от меня. везунчик...
 
_new-rena:
ты не скучаешь - всё время в рынке, в отличии от меня. везунчик
Не. Все время в рынке только ОН.
 
stranger:
Да мне все равно как он работает, уровень-сделка, лось-тот же уровень-сделка в обратку, нах думать.
начинает действовать ))))
 
stranger:
Да он то нормально, вот чиф вижу стоп вынесет, придется байлимит на 9683 ставить. Но это все завтра.
)))) нет! сразу купить по тренду )))
 
Ilij:

паттерн палки предполагает первый вход на образовании оных

второй 50%

третий 161,8% коррекции 

что не так?

И это, цель по паттерну достигнута полностью!

Можете и купить на коррецию...

да, не нравятся лоу, можно и с хая еврЕну продать:


а чот там на 146 ? ТП ? ))))
 
Ishim:
а чот там на 146 ? ТП ? ))))

уже ничего...


1...377378379380381382383384385386387388389390391...871
Новый комментарий