FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 384
И как там Еврофунтик? (падать ему еще до 7885)...
Да он то нормально, вот чиф вижу стоп вынесет, придется байлимит на 9683 ставить. Но это все завтра.
кукл плохо работает (((
ночью может его понесёт, как раз и новостей тьма...
Да мне все равно как он работает, уровень-сделка, лось-тот же уровень-сделка в обратку, нах думать.
ты не скучаешь - всё время в рынке, в отличии от меня. везунчик
Да он то нормально, вот чиф вижу стоп вынесет, придется байлимит на 9683 ставить. Но это все завтра.
паттерн палки предполагает первый вход на образовании оных
второй 50%
третий 161,8% коррекции
что не так?
И это, цель по паттерну достигнута полностью!
Можете и купить на коррецию...
да, не нравятся лоу, можно и с хая еврЕну продать:
а чот там на 146 ? ТП ? ))))
уже ничего...