FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 386

Новый комментарий
 
Ishim:
так я же сказал у каждого своя теория. (моя у меня )
Короче забил на прихожан(  
[Удален]  
Ishim:
А что я конкретно не сказал ещё?  (куда пойдёт евро - и вверх и внизз)
ок. а когда вверх и когда вниз ????
 
stranger:
Короче забил на прихожан(
нет конечно, просто каждый видит сам (я видел евру вниз ты вверх - завтра наоборот), весь смысл потеряется в чужой терии (ну как с волнами Эллиота)
 
_new-rena:
ок. а когда вверх, когда вниз ????
после достижения цели - разгрузки - и правильного настроя толпы (а то можно и продолжить обезжиривание - это тут сплошь и рядом)
 
Ishim:
нет конечно, просто каждый видит сам (я видел евру вниз ты вверх - завтра наоборот), весь смысл потеряется в чужой терии (ну как с волнами Эллиота)
Так ты шо нибудь расскжи, больно интересно трешь 
 
stranger:
Короче забил на прихожан(  
прихожане у тебя, я одинокий путник ))
[Удален]  
Ishim:
после достижения цели - разгрузки - и правильного настроя толпы (а то можно и продолжить обезжиривание - это тут сплошь и рядом)
а это как увидеть?
 
stranger:
Так ты шо нибудь расскжи, больно интересно трешь 
клоун что ли 
 
_new-rena:
а это как увидеть?
слушай я вчера писал как.... (в цене всё и покупки и продажи и чего больше того или другого)
[Удален]  
Ishim:
слушай я вчера писал как.... (в цене всё и покупки и продажи и чего больше того или другого)
в одной цене? а как там увидеть покупки отдельно и как продажи - цена же одна ((( ?
1...379380381382383384385386387388389390391392393...871
Новый комментарий