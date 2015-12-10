FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 386
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
так я же сказал у каждого своя теория. (моя у меня )
А что я конкретно не сказал ещё? (куда пойдёт евро - и вверх и внизз)
Короче забил на прихожан(
ок. а когда вверх, когда вниз ????
нет конечно, просто каждый видит сам (я видел евру вниз ты вверх - завтра наоборот), весь смысл потеряется в чужой терии (ну как с волнами Эллиота)
Короче забил на прихожан(
после достижения цели - разгрузки - и правильного настроя толпы (а то можно и продолжить обезжиривание - это тут сплошь и рядом)
Так ты шо нибудь расскжи, больно интересно трешь
а это как увидеть?
слушай я вчера писал как.... (в цене всё и покупки и продажи и чего больше того или другого)