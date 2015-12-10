FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 190
Молодцы!........но читать пока некогда........немного поиграюсь с еврой туда-сюда и надо смотреть затариваться до 3550.
Это у тебя раинбов?
Смотри, похоже что вечерок то начинается весёлый.... похлесче чем днём будет ))))
Лунь ужо 150 пуков дёрнул....
ГЭП в понедельник будет на слааааву))))))
Похож на rainbow ,интересно такой есть на МТ5
да нееее. сам такое могу сделать. смысла не вижу. полковник покажет потом свои успехи, там и подумаем.
раньше весь инет для мт4 таким завален был
надеюсь ты купил до 25?
... а в ответ тишина
... предложение без стопа действовало тока для него... очень жаль (((
лось , теперь новый сценарий сел лимит или селл стоп.
Вот как входить надо...
уходят но не всем же дано. есть кто и руками может
Луня смотришь?
А что такое лунь?
у меня он не очень идет... сложная пара для моего мышления =) как и золото
Это Я нашёл на 4-ке в ветке "А такой рисунок видели?" шаблон из машек назывался Cc-1260......красивее,чем другие версии вееров. Я добавил пивоты,Мюррея,свечи-чтобы раздвигать. Быстренько просмотрю иногда пару W1-D1-Н1_М15 и картина на ладони.