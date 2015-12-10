FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 190

gnawingmarket:

Молодцы!........но читать пока некогда........немного поиграюсь с еврой туда-сюда и надо смотреть затариваться до 3550.

 

Это у тебя раинбов?

Смотри, похоже что вечерок то начинается весёлый.... похлесче чем днём будет ))))

Лунь ужо 150 пуков дёрнул....

ГЭП в понедельник будет на слааааву))))))

 
_new-rena:

Это у тебя раинбов?

Смотри, похоже что вечерок то начинается весёлый.... похлесче чем днём будет ))))

Лунь ужо 150 пуков дёрнул....

Похож на rainbow ,интересно такой есть на МТ5
server:
Похож на rainbow ,интересно такой есть на МТ5

да нееее. сам такое могу сделать. смысла не вижу. полковник покажет потом свои успехи, там и подумаем.

раньше весь инет для мт4 таким завален был

 
_new-rena:

надеюсь ты купил до 25?

... а в ответ тишина

... предложение без стопа действовало тока для него... очень жаль (((

лось , теперь новый сценарий сел лимит или селл стоп. 

Ishim:

лось , теперь новый сценарий сел лимит или селл стоп. 

никогда отложки не пользовал, я в них не бельмес и путаюсь. скажи лучше цель котира
 

 

Вот как входить надо... 

 
_new-rena:

Это у тебя раинбов?


server:
Похож на rainbow ,интересно такой есть на МТ5
Это Я нашёл на 4-ке в ветке "А такой рисунок видели?" шаблон из машек назывался Cc-1260......красивее,чем другие версии вееров. Я добавил пивоты,Мюррея,свечи-чтобы раздвигать. Быстренько просмотрю иногда пару W1-D1-Н1_М15 и картина на ладони.
 
_new-rena:

уходят но не всем же дано. есть кто и руками может

Луня смотришь? 

А что такое лунь?

у меня он не очень идет... сложная пара для моего мышления =) как и золото 

IRIP:

А что такое лунь?

у меня он не очень идет... сложная пара для моего мышления =) как и золото 

usdcad
gnawingmarket:
Это Я нашёл на 4-ке в ветке "А такой рисунок видели?" шаблон из машек назывался Cc-1260......красивее,чем другие версии вееров. Я добавил пивоты,Мюррея,свечи-чтобы раздвигать. Быстренько просмотрю иногда пару W1-D1-Н1_М15 и картина на ладони.
он самый, старина rainbow. потрясающе красивый индикатор 
