Что касается рубля вот такой мой прогноз 18.000
Развития трейдера измеряется в ступенях познания мудрости. Преодоление первой ступени, это когда трейдер переживает одинаковые эмоции как на демо, так и центовых и долларовых счетах.
P.S. Ваша цель познать первую ступень.
Не путай тупость и мудрость
тупость в том, что демо, центы, центы NDD и реал, и РЕАЛ NDD и реал даже для двух разных людей в одной конторе - МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО отличаться.
Даже показаниями индикаторов =)
по-этому торгуй реальными деньгами - или тебе 1 доллар даже, возможности, положить нет? 50 рублей кинуть на счет думаю можешь раз в месяц
я кстати, тоже евродоллар продал (советник)
по-этому торгуй реальными деньгами - или тебе 1 доллар даже, возможности, положить нет? 50 рублей кинуть на счет думаю можешь раз в месяц
Цель заработать 1 000 000 при вложенных 100
Ну вот первая сделка на пути к цели...
Про мудрость. Она заключается, по моему, в том, чтобы четко уяснить - будущего не знает никто, надо просто торговать ситуацию, вот как Спекулятор и Ирип сейчас, хороший вход и не важно закроется по тп или по сл, 2482 селл, 2493 сл, 2450 тп, почти 1 к 3, т.е. смело можно выиграть в одной сделке из трех и остаться при своих как минимум.
Шамана надо сюда тащить, я от него балдю
Мысля правильная, но нах тебе макд?)
MACD и Moving Average(34). Для наблюдения их поведения, относительно расчёта мною волн.
Мань, какие волны, там сопротивление на 1.24895, вот от него и пляшем, все гораздо проще)
Самый простой принцип - ставим
https://www.mql5.com/ru/code/10637 - это
и прикрепленный файл
ну и конечно смотрите предыдущую мою картинку со стратегией
где OBV AO и SD
Не, у меня все проще. На 1.2508 была дневная поддержка, которую хлопнули гэпом, теперь локальное сопротивление на 1.24894, вот за ним и наблюдаю, если будут там продажи, то продам.