FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 7

Новый комментарий
 

Что касается рубля вот такой мой прогноз 18.000

 

 
Speculator_:

Развития трейдера измеряется в ступенях познания мудрости. Преодоление первой ступени, это когда трейдер переживает одинаковые эмоции как на демо, так и центовых и долларовых счетах.

P.S. Ваша цель познать первую ступень.     

Не путай тупость и мудрость

тупость в том, что демо, центы, центы NDD и реал, и РЕАЛ NDD и реал даже для двух разных людей в одной конторе - МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО отличаться. 

Даже показаниями индикаторов =)

по-этому торгуй реальными деньгами - или тебе 1 доллар даже, возможности, положить нет? 50 рублей кинуть на счет думаю можешь раз в месяц 

 

я кстати, тоже евродоллар продал (советник)

 

 
IRIP:


по-этому торгуй реальными деньгами - или тебе 1 доллар даже, возможности, положить нет? 50 рублей кинуть на счет думаю можешь раз в месяц 

 


 

 Смотрите MQL4...   Меня Вы удивляете... 
 
Speculator_:

Цель заработать 1 000 000 при вложенных 100 

 

Ну вот первая сделка на пути к цели...

 

Мысля правильная, но нах тебе макд?)
 

Про мудрость. Она заключается, по моему, в том, чтобы четко уяснить - будущего не знает никто, надо просто торговать ситуацию, вот как Спекулятор и Ирип сейчас, хороший вход и не важно закроется по тп или по сл, 2482 селл, 2493 сл, 2450 тп, почти 1 к 3, т.е. смело можно выиграть в одной сделке из трех и остаться при своих как минимум. 

   Шамана надо сюда тащить, я от него балдю  

 
stranger:
Мысля правильная, но нах тебе макд?)
MACD и Moving Average(34). Для наблюдения их поведения, относительно расчёта мною волн.  
 
Speculator_:
MACD и Moving Average(34). Для наблюдения их поведения, относительно расчёта мною волн.  
Мань, какие волны, там сопротивление на 1.24895, вот от него и пляшем, все гораздо проще)
 
stranger:
Мань, какие волны, там сопротивление на 1.24895, вот от него и пляшем, все гораздо проще)
О кромя волн не чего не вижу!
 
stranger:

Про мудрость. Она заключается, по моему, в том, чтобы четко уяснить - будущего не знает никто, надо просто торговать ситуацию, вот как Спекулятор и Ирип сейчас, хороший вход и не важно закроется по тп или по сл, 2482 селл, 2493 сл, 2450 тп, почти 1 к 3, т.е. смело можно выиграть в одной сделке из трех и остаться при своих как минимум. 

   Шамана надо сюда тащить, я от него балдю  

Самый простой принцип - ставим

 https://www.mql5.com/ru/code/10637 - это 

и прикрепленный файл  

 

 

ну и конечно смотрите предыдущую мою картинку со стратегией

где OBV AO и SD 

Индикатор фракталов четырех таймфреймов
Индикатор фракталов четырех таймфреймов
  • голосов: 1
  • 2012.03.05
  • Geokom
  • www.mql5.com
Индикатор отображает на графике уровни последних нижнего и верхнего фрактала четырех таймфреймов: M15, H1, H4, Daily. Разумеется, возможна перенастройка на необходимые таймфреймы.
Файлы:
SL470_slalper.ex4  13 kb
 
IRIP:

Самый простой принцип - ставим

 https://www.mql5.com/ru/code/10637 - это 

и прикрепленный файл  

 

 

ну и конечно смотрите предыдущую мою картинку со стратегией

где OBV AO и SD 

Не, у меня все проще. На 1.2508 была дневная поддержка, которую хлопнули гэпом, теперь локальное сопротивление на 1.24894, вот за ним и наблюдаю, если будут там продажи, то продам.

 

1234567891011121314...871
Новый комментарий