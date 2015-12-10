FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 136
Поспешил +440пп. Ещё можно было подержать-WPR600 не пробил -80.
да не строчи ты, как из автомата =)
может и вверх пойдем.
явно восходящий тренд, а ты продаешь...
Up, up, up and down!
Turn, turn, turn around!
Round, round, round about
And over again!
;)
Спать буду в верх после мижнего профита.
ну вот видишЬ, с селом ты "угадал" =)
Всемммм привет!
1.2445 куплю. И спать дальше буду.
Делаешь успехи в последнее время.Молодчикккк!
тока нафиг ты тама купил???? Кстати, хотя в этот раз и покупка тожа сыграет, жди не торопись сыграть в ящик !!!
1.2445 куплю. И спать дальше буду.
сэр, по подробнее пожалуйста, вапще нифмга не понятно. какая пара, купил-продал.....
бляха, спекуль(падла), ты сам себе вставил ракель в ж.. - нах тебе стоп там, где он никогда не сыграет, раньше чем выполнится твоя сделка )))))))
ладнаааааа, запиши пока шо на папирус - стоп - ФИГНЯ!!!
обсасывай каждый божий день, пока ты ТРЕЙДЕР - ГДЕ (ПОДРОБНО, СЦУКА, ПОДРОБНО !!!!! ) не сработает стоп ??? !!!!
То что стопы не нужны - я не говорил, если чо.....
Кстате, сделка не бывает час-два. Рассматривай месяц, минимум.