FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 136

Поспешил +440пп. Ещё можно было подержать-WPR600 не пробил -80.

 

 
IRIP:

да не строчи ты, как из автомата =)

может и вверх пойдем.

явно восходящий тренд, а ты продаешь...  

Up, up, up and down!

Turn, turn, turn around!

Round, round, round about

And over again!

;) 

 
Спать буду в верх после мижнего профита.
 
ну вот видишЬ, с селом ты "угадал" =)

 
1.2445 куплю. И спать дальше буду.
Всемммм привет!


Делаешь успехи в последнее время.Молодчикккк!

тока нафиг ты тама купил???? Кстати, хотя в этот раз и покупка тожа сыграет, жди не торопись сыграть в ящик !!!

сэр, по подробнее пожалуйста, вапще нифмга не понятно. какая пара, купил-продал.....
 
AUDNZD Н1 продажа-на графике траектория сделки.
 
_new-rena:

бляха, спекуль(падла), ты сам себе вставил ракель в ж.. - нах тебе стоп там, где он никогда не сыграет, раньше чем выполнится твоя сделка )))))))

ладнаааааа, запиши пока шо на папирус - стоп - ФИГНЯ!!!

обсасывай каждый божий день, пока ты ТРЕЙДЕР - ГДЕ (ПОДРОБНО, СЦУКА, ПОДРОБНО !!!!! ) не сработает стоп ??? !!!!

То что стопы не нужны - я не говорил, если чо.....

Кстате, сделка не бывает час-два. Рассматривай месяц, минимум.

Шото Вы не не по теме всю у меня нормально ка часы.  
