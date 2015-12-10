FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 493
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просто я с ниндзей не знаком, только название знаю.... а с объемами на форексе не все нормально(вы форекс имеете в виду или фондовый рынок), один мой знакомец только этим и зарабатывает, и именно на форексе, вручную,..... могу помочь с реализацией программно в рамках мт5....никогда не знаешь где найдешь где потеряешь :-) можете сформулировать, можно в личку....
ТАм фьючерсы и на них с объемами все нормально)
На mql писать это смысла нет, нет реальных объемов в мт.
"иак" это кто?
А я знаю?)))
Сдается мне Артикул проснется в понедельник с еврой на 2250 где то)
ТАм фьючерсы и на них с объемами все нормально)
На mql писать это смысла нет, нет реальных объемов в мт.
Ты пытаешься связать движения разных порядков и разной природы. Есть инфляция и она растет, но официальная она что-то в пределах 10%. И дефляции конечно никто не допустит. Но вот связи инфляция - двукратное падение курса рубля я что-то не понимаю. Банки поднимают проценты по депозитам потому что давно уже надо было. У нас отток капитала, а средства нужны. Да и вообще, депозиты это малый объем денег в банковской сфере.
Я ничего не пытаюсь, давай говорить каждый за себя.... я говорю то что вижу, имхо конечно, но я привык доверять тому, что вижу.... рубль валится, ставки растут.... ставки продолжают расти.... рубль будет валиться ближайшие 3-5 лет...
Сперва один банк повысил, летом, потом пять, осенью, потом 25...... и сбер уже повысил... реклама пошла сберовская по ящику
Ты пытаешься связать движения разных порядков и разной природы. Есть инфляция и она растет, но официальная она что-то в пределах 10%. И дефляции конечно никто не допустит. Но вот связи инфляция - двукратное падение курса рубля я что-то не понимаю. Банки поднимают проценты по депозитам потому что давно уже надо было. У нас отток капитала, а средства нужны. Да и вообще, депозиты это малый объем денег в банковской сфере.
Удержать средства населения в рублях. Это не малый объем на самом деле, только пенсионных денег на депозитах сотни лямов по самым грубым прикидкам.
Вообще IvanIvanov прав, я про этот фундамент читал хз в каком году, это из пакета мер по обеспечению финансовой безопасности.
upd а ещё зарплатные карты посчитать.
А да, именно фьючерсами знакомец и торгует, вернее использует фьючерсные котировки и объемы как индикатор для торговле на форексе, У мт вроде есть планы на фьючерсы и фонду, так что можно поковыряться в этом вопросе заранее
Типа так
Я ничего не пытаюсь, давай говорить каждый за себя.... я говорю то что вижу, имхо конечно, но я привык доверять тому, что вижу.... рубль валится, ставки растут.... ставки продолжают расти.... рубль будет валиться ближайшие 3-5 лет...
Сперва один банк повысил, летом, потом пять, осенью, потом 25...... и сбер уже повысил... реклама пошла сберовская по ящику
Ну давай без таких прогнозов. Во первых, отток капитала оперативен. Он не будет 3-5 лет продолжаться. Будет отток, дно, какой-то приток от связей с азией и другими странами. И сохраняется возможность закончить эту войну и восстановить торговлю с европой, тогда снова будет стабильный приток.
Ставки да, проблема. Но это политика банка направленная наоборот на сохранение значимости рубля в рублевом пространстве. И кроме того, ставки были высокими и задолго до падения курса. И за это критиковали все кому не лень. Но ведь курс не падал.
Типа так
Ну давай без таких прогнозов. Во первых, отток капитала оперативен. Он не будет 3-5 лет продолжаться. Будет отток, дно, какой-то приток от связей с азией и другими странами. И сохраняется возможность закончить эту войну и восстановить торговлю с европой, тогда снова будет стабильный приток.
Ставки да, проблема. Но это политика банка направленная наоборот на сохранение значимости рубля в рублевом пространстве. И кроме того, ставки были высокими и задолго до падения курса. И за это критиковали все кому не лень. Но ведь курс не падал.
Я почти ничего не понял из сказанного.... просто вопрос... будут ли банки повышать процент для вкладчиков не будучи уверенными в том... что все равно останутся с наваром на срок договора.... а навар возможен, в современных реалиях, только при падении рубля по отношению к доллару
Были высокими? Щас то еще выше..... тенденция однако.... поройся в сети, посмотри изменения по вкладам за последние пять семь лет, сравни с курсом доллара, а то мы щас говорим ниочем....трудновато конечно будет историю подбить, банки этого не любят... но можно при желании