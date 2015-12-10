FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 38

usdcad что-то пытается залудить.
 
_new-rena:
я за него не переживаю, даже если загонят в просаду. Тренд падающий. Вот если бы я его купил, тогда можно и на стенку лезть, т.к. это ппц и на долго (год-два, зависит от места) - авантюрка короче. Сменится тренд, ну закрою, даже в минусе. Такое правда бывает раз в полгода, если проследить месяцы...
у фунта есть долг на 1,6060 +/-20п
 
_new-rena:
1,1345 - ничошно смотрелось. щас то поздняк ужо. короче с отката надо было брать

ну сейчас откат и ... штурмуем 0,86 третьей волной

по спекулю, самой сильной и продуктивной =) 

мочи его падлу )))) я кроссы не вижу, так что тебе видней!
 
artmedia70:
А ты попробуй под своим паролем с четвёрки войти с логином IDLER. Дело в том, что данные профиля с четвёрки подходят под данные профиля тут.
спасибо, но лень уже)
Ilij:

хз, но рыжье на уровне болтается:


Ща индюка сделаю... Там сам ужо глянешь...
 
Ishim:
канадец - ручная пара полностью, попадёшь в волну ходит как по нотам, но если не пошёл то никаких разводов. (и не надо на личности переходить)(а по евре вчера было будущее или ситуация? )))))))). (клоун))))))))))
так и не переходил вроде ни на кого) Что вчера по евро было? Покупка на арапа? Так хрен ли толку? А бай на 26 с чем то, с ним что, это тоже так надо? 
 
Ilij:

вы фунта продали?

а долги в бай нем помните?

дневные палки всего лишь...

ТР 6110 пока

 А зачем ты ему занимал?)))))

Я вот, Илья, помню, что мне тот 600 баков должен, другой триста, третий сотку, а они не помнят  

 
коллекторов, коллекторов натравить

или простить, что лучше...

 
Фунту?
