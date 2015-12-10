у фунта есть долг на 1,6060 +/-20п

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 38
я за него не переживаю, даже если загонят в просаду. Тренд падающий. Вот если бы я его купил, тогда можно и на стенку лезть, т.к. это ппц и на долго (год-два, зависит от места) - авантюрка короче. Сменится тренд, ну закрою, даже в минусе. Такое правда бывает раз в полгода, если проследить месяцы...
1,1345 - ничошно смотрелось. щас то поздняк ужо. короче с отката надо было брать
ну сейчас откат и ... штурмуем 0,86 третьей волной
по спекулю, самой сильной и продуктивной =)
А ты попробуй под своим паролем с четвёрки войти с логином IDLER. Дело в том, что данные профиля с четвёрки подходят под данные профиля тут.
хз, но рыжье на уровне болтается:
канадец - ручная пара полностью, попадёшь в волну ходит как по нотам, но если не пошёл то никаких разводов. (и не надо на личности переходить)(а по евре вчера было будущее или ситуация? )))))))). (клоун))))))))))
вы фунта продали?
а долги в бай нем помните?
дневные палки всего лишь...
ТР 6110 пока
А зачем ты ему занимал?)))))
Я вот, Илья, помню, что мне тот 600 баков должен, другой триста, третий сотку, а они не помнят
коллекторов, коллекторов натравить
или простить, что лучше...
