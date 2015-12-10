FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 391
сенкс
а ведь про боты ты прав - это песня памяти пипсовщикам
варианты следующих пробойников , стоп 2406, 2394 - доливка мааленьким
кабы не разрушили планы по пипсовочным селлкам на лоях за ночь...
Обязательно разрушат)
Хм ))) Пробито все что нарисовано, дно пока не прощупывается )))
там на 1.24 кучка баев )))) и стопы у них есть...
Да не угадал ты, баи на 24 только завтра появятся, вот тогда у них и стопы будут.
я про сегодняшние, что 3 часа назад покупали - с ними что будет , профит?
доп.
Отскок от канала Н1 - 4я точка до пробойника , 1.23хх - 1.2355 ))))) интересно понаблюдать.
Но что-то мне кажется она к утру ещё спустится до 2350 / 2360
Спасибо !
А дно может нащупаться выше, чем его ожидают ? На рисунке пояснил.
Спасибо !