_new-rena:

сенкс

а ведь про боты ты прав - это песня памяти пипсовщикам

варианты следующих пробойников , стоп 2406, 2394 - доливка мааленьким 

Ishim:

кабы не разрушили планы по пипсовочным селлкам на лоях за ночь...
 
_new-rena:
ночью надо спать ))
 
_new-rena:
Обязательно разрушат)

 

 

Хм ))) Пробито все что нарисовано, дно пока не прощупывается )))

 

 
stranger:

там на 1.24 кучка баев )))) и стопы у них есть...
 
Ishim:
Да не угадал ты, баи на 24 только завтра появятся, вот тогда у них и стопы будут.
 
stranger:
я про сегодняшние, что 3 часа назад покупали - с ними что будет , профит?

 доп.

 

Отскок от канала Н1 - 4я точка до пробойника , 1.23хх - 1.2355 ))))) интересно понаблюдать.

 
Еврочку купил на удачу  по 2379  ,  стоп  на 2370. ( первый раз решил  воспользоваться этим  чудом).
Но что-то   мне  кажется   она  к утру ещё спустится до 2350 / 2360

Спасибо !
 
artikul:

Приветик   Женя  !
 А дно может нащупаться  выше, чем   его  ожидают ?  На  рисунке  пояснил.



Спасибо !
