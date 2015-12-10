FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 634
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
по правилам три входа
и готово...
ага, тока теряешь профит
только его забираешь
ага
только его забираешь
ага
первый ордер у тебя мог содержаться от верха уже во втором
а если ты уходишь обоими вверх, то теряешь больше
да. Стакан приближает такое соотношение к равенству.
Я придерживаюсь мнения, что пока не поймешь физический смысл форекса, смысла нет торговать на реальные деньги.
рен, я торговал все эти годы, поняв смысл...(даже заработал...) :-)))
но, наверное, я был отнюдь не мессия - просто удачно лепил во флете всех и вся... как только тренд ( ты же не отрицаешь, что просто супер-тренд...)
то просто физически ломают, кто дольше продержится... я не умер, но и не вижу пока точки перелома...
рен, я торговал все эти годы, поняв смысл...(даже заработал...) :-)))
но, наверное, я был отнюдь не мессия - просто удачно лепил во флете всех и вся... как только тренд ( ты же не отрицаешь, что просто супер-тренд...)
то просто физически ломают, кто дольше продержится... я не умер, но и не вижу пока точки перелома...
а сменить свой прыг на покупку бакса везде не могу... просто не могу по внутренним убеждениям... значит и сдохну ещё одним упавшим вниз... :-)))
деньги везде далеко не для всех... стаканы - дискретизация вроде круче, чем тики, но денег ведь не возьмёшь...
входы по старшим тф тоже не лучше - просто времени больше подумать о своём ничтожестве...
арбитраж - ловить простым смертным негде и нечего...
вывод - есть нечто усредняющее... возможность дающее входящему не упасть сразу и хотя бы по б.у. неоднократно переиграть...
движение цены - случайность, любое ограничение случайности (постановка условий) - ведёт к противодействию, оставил одно ограничение далеко за каналом как необходимое зло. (стоп лосс) Совершенные системы не имеют ограничений случайности и могут неоднократно переиграть. (тут ключ в слове неоднократно!)
да. Стакан приближает такое соотношение к равенству.
Я придерживаюсь мнения, что пока не поймешь физический смысл форекса, смысла нет торговать на реальные деньги.