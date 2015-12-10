FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 634

Ilij:

по правилам три входа

и готово...

ага, тока теряешь профит
 
_new-rena:
ага, тока теряешь профит

только его забираешь

ага

Ilij:

только его забираешь

ага

первый ордер у тебя мог содержаться от верха уже во втором

а если ты уходишь обоими вверх, то теряешь больше 

 
_new-rena:

да. Стакан приближает такое соотношение к равенству.

Я придерживаюсь мнения, что пока не поймешь физический смысл форекса, смысла нет торговать на реальные деньги.

   рен, я торговал все эти годы, поняв смысл...(даже заработал...)  :-)))

  но, наверное, я был отнюдь не мессия - просто удачно лепил во флете всех и вся... как только тренд ( ты же не отрицаешь, что просто супер-тренд...)

 то просто физически ломают, кто дольше продержится...  я не умер, но и не вижу пока точки перелома...

   

 
 а сменить свой прыг на покупку бакса везде не могу... просто не могу по внутренним убеждениям... значит и сдохну ещё одним упавшим вниз... :-)))
zoritch:

   рен, я торговал все эти годы, поняв смысл...(даже заработал...)  :-)))

  но, наверное, я был отнюдь не мессия - просто удачно лепил во флете всех и вся... как только тренд ( ты же не отрицаешь, что просто супер-тренд...)

 то просто физически ломают, кто дольше продержится...  я не умер, но и не вижу пока точки перелома...

   

дак это правильно. полностью. я торговал так же 3 месяца последних и доработку обьяснил тока что Илье
zoritch:
 а сменить свой прыг на покупку бакса везде не могу... просто не могу по внутренним убеждениям... значит и сдохну ещё одним упавшим вниз... :-)))
Зорич, щас только по телику разъяснили, типа интервенции банку нужны чтобы скинуть лишние баксы. Там обороты огромные. Спекулянты не влияют на цену более 10%. Не ограничивай себя в прибыли. Это не наши проблемы.
 
zoritch:

   деньги везде далеко не для всех... стаканы - дискретизация вроде круче, чем тики, но денег ведь не возьмёшь...

   входы по старшим тф тоже не лучше - просто времени больше подумать о своём ничтожестве...

   арбитраж - ловить простым смертным негде и нечего...

   вывод - есть нечто усредняющее... возможность дающее входящему не упасть сразу и хотя бы по б.у. неоднократно переиграть... 

движение цены - случайность, любое ограничение случайности (постановка условий) - ведёт к противодействию, оставил одно ограничение далеко за каналом как необходимое зло. (стоп лосс) Совершенные системы не имеют ограничений случайности и могут неоднократно переиграть. (тут ключ в слове неоднократно!)
 
Ishim:
движение цены - случайность, любое ограничение случайности (постановка условий) - ведёт к противодействию, оставил одно ограничение далеко за каналом как необходимое зло. (стоп лосс) Совершенные системы не имеют ограничений случайности и могут неоднократно переиграть. (тут ключ в слове неоднократно!)

 
_new-rena:

да. Стакан приближает такое соотношение к равенству.

Я придерживаюсь мнения, что пока не поймешь физический смысл форекса, смысла нет торговать на реальные деньги.

Загадочно............в Моём воспалённом мозге сразу возникает явление Дельфийского Оракула..................Рена,ссыль есть по поводу физсмысла или Ты имел ввиду личный опыт проб и ощибок каждого?
