Ilij:

нет...

просто рельс говорит о том, что кукл задумал...

писец трейдам:


И мысли читаешь?))) 
 
gnawingmarket:
Понимаешь,присутствующих вводит в ступор Твоя супер точная 5-ти значная фибо и разворотная фигура,т.к. у Элиотта волновая теория............а разворотная-это если выпрямить ноги,согнуться в поясе и опереться локтями на стол,затем высоко поднять голову,круто повернуть её в сторону,чтобы видно было зад и тогда горизонтальная линия по заднице и будет касательная разворотной фигуры........собственно,о которой Ты и упоминаешь. Успехов.

Ну вот, хотел посмотреть хоть что это, взял спугнул 

А России, что, уже нет?

 

 
stranger:


Да,вроде есть..........но,похоже,Хабибулина сделать ничего не может или не хочет.
gnawingmarket:
форум не читат. такая ситуация разруливается в легкую. при желании можно вернуть 1 к 1 для начала
 
_new-rena:
форум не читат. такая ситуация разруливается в легкую. при желании можно вернуть 1 к 1 для начала

Можно, только тогда не 1 к 1, а вообще денег не будет)

"Исправить" ситуацию можно только пох...ив договор о мировой резервной валюте и потребовав выплату внешнего долга у штатов, закончится коллапсом того что называется "мировой экономикой". 

stranger:
Можно, только тогда не 1 к 1, а вообще денег не будет)

итак уже фантики почти. когда уже за голову возьмутся?

дуракми сделали - напугали типа ппц спекулям. ладно я в баки перевёл...

 
_new-rena:
итак уже фантики почти. когда уже за голову возьмутся?

Да им то что, у них свои игры)

А шаману придется новые висяки пересиживать) 

stranger:
Да им то что, у них свои игры)
естественно. варианты есть, но не выгодны банку. а если по большому счету - на поддержку курса тоже затраты нужны. проста взвесить и обдумать. время и выходы из ситуации есть
 
_new-rena:
естественно. варианты есть, но не выгодны банку

Что такое какой то там нацбанк в мировых игрищах? Ноль.

А где все усешные трейдеры, на работу ушли?)))) 

stranger:

Да им то что, у них свои игры)

А шаману придется новые висяки пересиживать) 

он бы еще через 500 пуков открывался...
