FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 350
нет...
просто рельс говорит о том, что кукл задумал...
писец трейдам:
Понимаешь,присутствующих вводит в ступор Твоя супер точная 5-ти значная фибо и разворотная фигура,т.к. у Элиотта волновая теория............а разворотная-это если выпрямить ноги,согнуться в поясе и опереться локтями на стол,затем высоко поднять голову,круто повернуть её в сторону,чтобы видно было зад и тогда горизонтальная линия по заднице и будет касательная разворотной фигуры........собственно,о которой Ты и упоминаешь. Успехов.
Ну вот, хотел посмотреть хоть что это, взял спугнул
А России, что, уже нет?
Да,вроде есть..........но,похоже,Хабибулина сделать ничего не может или не хочет.
форум не читат. такая ситуация разруливается в легкую. при желании можно вернуть 1 к 1 для начала
Можно, только тогда не 1 к 1, а вообще денег не будет)
"Исправить" ситуацию можно только пох...ив договор о мировой резервной валюте и потребовав выплату внешнего долга у штатов, закончится коллапсом того что называется "мировой экономикой".
итак уже фантики почти. когда уже за голову возьмутся?
дуракми сделали - напугали типа ппц спекулям. ладно я в баки перевёл...
Да им то что, у них свои игры)
А шаману придется новые висяки пересиживать)
естественно. варианты есть, но не выгодны банку
Что такое какой то там нацбанк в мировых игрищах? Ноль.
А где все усешные трейдеры, на работу ушли?))))
А шаману придется новые висяки пересиживать)