Ishim:
Ну эт совсем не Гудини ))))) , ученик Игоря Кио? а женщину можешь распилить? ))))
нее есть потом не надо , потом она живой должна быть 
 
Spekul:

я бы тоже купил на 23, но пока так, в продажи думаю можно лезть не раньше 1,26, 


хотя кто его знает, рынок нас рассудит

на предыдущей странице скрин - вот на него буду ориентироваться .
 
Ishim:
на предыдущей странице скрин - вот на него буду ориентироваться .

На мой, о Учитель? )))

Кстати, спасибо за приглашение в свою ветку, а то видишь, оскорбил здесь товарисчей, архив со всем им дал, а демку каждому не зарегил... 

 

И gnawingmarketу спасибо за еврофунт)

 

 
stranger:

Василий, все сделки утренние сегодняшние, в отличие от трепа некоторых товарисчей), по цене я думаю не проблема понять что и куда.

Ты на сделки Бикуса, Зорича, gnawingmarketа и еще некоторых глянь и все, велосипед придумывать не надо) 

евро до 23 упадёт - только надо подождать. (а в понедельник утром самая непредсказуемая торговля - ещё пул не набран)
 

И мне спасибо за фунт)

 

 
stranger:

И gnawingmarketу спасибо за еврофунт)

 

http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-14   
 
Ishim:
евро до 23 упадёт - только надо подождать. (а в понедельник утром самая непредсказуемая торговля - ещё пул не набран)
Да мне то что до того куда оно упадет? Ее пинают туда-сюда все кому не лень, там прибыль год ждать будешь.
 
Ishim:
http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-14   

Он его покупал до того уровня)))

Ну ладно, и Учителю спасибо)))) 

Да тут ничего кому то и рассказывать не надо, все сами соображают, потрепаться разве что) 

 
stranger:

На мой, о Учитель? )))

Кстати, спасибо за приглашение в свою ветку, а то видишь, оскорбил здесь товарисчей, архив со всем им дал, а демку каждому не зарегил... 

На основании многолетних наблюдений можно сделать один правильный вывод - все твои входы от фонаря )))). (а где ты свои скрины насиживаешь - это уже другое дело - да и не интересно)
