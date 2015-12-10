FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 214
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну эт совсем не Гудини ))))) , ученик Игоря Кио? а женщину можешь распилить? ))))
я бы тоже купил на 23, но пока так, в продажи думаю можно лезть не раньше 1,26,
хотя кто его знает, рынок нас рассудит
на предыдущей странице скрин - вот на него буду ориентироваться .
На мой, о Учитель? )))
Кстати, спасибо за приглашение в свою ветку, а то видишь, оскорбил здесь товарисчей, архив со всем им дал, а демку каждому не зарегил...
И gnawingmarketу спасибо за еврофунт)
Василий, все сделки утренние сегодняшние, в отличие от трепа некоторых товарисчей), по цене я думаю не проблема понять что и куда.
Ты на сделки Бикуса, Зорича, gnawingmarketа и еще некоторых глянь и все, велосипед придумывать не надо)
И мне спасибо за фунт)
И gnawingmarketу спасибо за еврофунт)
евро до 23 упадёт - только надо подождать. (а в понедельник утром самая непредсказуемая торговля - ещё пул не набран)
http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-14
Он его покупал до того уровня)))
Ну ладно, и Учителю спасибо))))
Да тут ничего кому то и рассказывать не надо, все сами соображают, потрепаться разве что)
На мой, о Учитель? )))
Кстати, спасибо за приглашение в свою ветку, а то видишь, оскорбил здесь товарисчей, архив со всем им дал, а демку каждому не зарегил...