FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 118
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да Здравствуют наши поезда, самые поездатые поезда в мире
а если отбросить ненужные опалесценции - то мы не такие уж ненужные в этом мире... скорее наоборот... :-)))
есть куда ровняться... (отсутствие мозга не есть входной билет туда, где время не имеет ровно никакого значения...)
Ппц... по какого то отмечал уровень на неделях и забыл про этот чарт
сейчас открыл и думаю - нихрена себе спред...
С праздником! 100 боевых и в койку, за всю мазуту неделю.
спасся значит.... ну молодец ... и хорош жахать.
щас вместе продавать бум. я от 2455, ну посмотрим ))))
удачи нам )))
Да, место неплохое для продажи. Но не в вечер же пятницы перед закрытием.
В пнд если цена останется на том же уровне тоже в селл залезу.
aud закрыл с убытком.
)))
спасся значит.... ну молодец ... и хорош жахать.
щас вместе продавать бум. я от 2455, ну посмотрим ))))
удачи нам )))
Рен, а почему от 2455?
у мну вот зона типа продаж:
aud закрыл с убытком.
)))
тож не доехал, кажись, до зоны
продажной
Рен, а почему от 2455?
у мну вот зона типа продаж:
aud закрыл с убытком.
)))
не закрытые тоже остались. но тут то как закроешься (?), если их на фомках понаоткрывало. вообще, сделка длится до 3-х дней по такой технологии
тож не доехал, кажись, до зоны
продажной
хач-хач))),
и уровни появились - плавающие. приятно посмотреть...