pako:

Да Здравствуют наши поезда, самые поездатые поезда в мире

   а если отбросить ненужные опалесценции - то мы не такие уж ненужные в этом мире... скорее наоборот... :-)))

   есть куда ровняться... (отсутствие мозга не есть входной билет туда, где время не имеет ровно никакого значения...) 

 

Ппц... по какого то отмечал уровень на неделях и забыл про этот чарт


сейчас открыл и думаю - нихрена себе спред...

С праздником! 100 боевых и в койку, за всю мазуту неделю.

Speculator_:

спасся значит.... ну молодец ... и хорош жахать.

щас вместе продавать бум. я от 2455, ну посмотрим ))))

удачи нам )))

 

Да, место неплохое для продажи. Но не в вечер же пятницы перед закрытием.

В пнд если цена останется на том же уровне тоже в селл залезу. 

 

aud закрыл с убытком.

))) 

 
_new-rena:

Рен, а почему от 2455?

у мну вот зона типа продаж:


 
Bicus:

тож не доехал, кажись, до зоны

продажной


Ilij:

Рен, а почему от 2455?

у мну вот зона типа продаж:


у тебя индикаторы есть. у меня нету. поэтому ты лучше определил. но у меня заранее. так что, что-то находим, а что то теряем....
Bicus:

не закрытые тоже остались. но тут то как закроешься (?), если их на фомках понаоткрывало. вообще, сделка длится до 3-х дней по такой технологии

Ilij:

хач-хач))),

и уровни появились - плавающие. приятно посмотреть...

