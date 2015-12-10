FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 466
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Допустим вы купили и честно выставили стоп ))) Цена выбивает стоп и уходит вверх. Что вы будете делать: 1. купите еще раз, 2. продадите, 3. обидитесь? )))
эта голосовалка мне по душе.
я выбираю 3! )))
Допустим вы купили и честно выставили стоп ))) Цена выбивает стоп и уходит вверх. Что вы будете делать: 1. купите еще раз, 2. продадите, 3. обидитесь? )))
по идее уже поддержка пробита - то вариант один продавать на откате.
зы ))))))) да вы спрашивайте, что непонятно (не стесняйтесь)
по идее уже поддержка пробита - то вариант один продавать на откате.
зы ))))))) да вы спрашивайте, что непонятно (не стесняйтесь)
Физика процесса - ты купил товар, цена упала, ты его отдал дешевле своей цены. Будешь продавать что - то что уже подешевело?
эта голосовалке мне по душе.
я выбираю 3! )))
по идее уже поддержка пробита - то вариант один продавать на откате.
Допустим вы купили и честно выставили стоп ))) Цена выбивает стоп и уходит вверх. Что вы будете делать: 1. купите еще раз, 2. продадите, 3. обидитесь? )))
Зачем тогда стоп выставлял? )))Зачем тогда покупал? )))
Физика - ты купил товар, цена упала, ты его отдал дешевле. Будешь продавать что - то что уже подешевело?
не понял вопроса ((( (2 раза продать одно и то же - статья!)
И я о том же. Сначала понимание, потом уже график и торговля)))
ты же там продавать собрался...
я в жизни не ставил стопов и ... какой вопрос - такой ответ
Зачем тогда стоп выставлял? )))Зачем тогда покупал? )))
был сигнал на рост! - пробой ниже нижнего предела отменяет сигнал значит ситуация поменялась. А поход вверх - замануха, развод. (если действительно вверх - то не надо было продавцам зависшим давать закрыться по бу).
(я могу это на сделках показать )