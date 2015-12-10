FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 466

Новый комментарий
[Удален]  
artikul:
Допустим вы купили и честно выставили стоп ))) Цена выбивает стоп и уходит вверх. Что вы будете делать: 1. купите еще раз, 2. продадите, 3. обидитесь? )))

эта голосовалка мне по душе.

я выбираю 3! )))

 
artikul:
Допустим вы купили и честно выставили стоп ))) Цена выбивает стоп и уходит вверх. Что вы будете делать: 1. купите еще раз, 2. продадите, 3. обидитесь? )))

по идее уже поддержка пробита - то вариант один продавать на откате.

 

зы ))))))) да вы спрашивайте, что непонятно (не стесняйтесь) 

[Удален]  
Ishim:

по идее уже поддержка пробита - то вариант один продавать на откате.

зы ))))))) да вы спрашивайте, что непонятно (не стесняйтесь) 

Физика процесса - ты купил товар, цена упала, ты его отдал дешевле своей цены. Будешь продавать что - то что уже подешевело?

 
_new-rena:

эта голосовалке мне по душе.

я выбираю 3! )))

Зачем тогда стоп выставлял? )))
Ishim:

по идее уже поддержка пробита - то вариант один продавать на откате.

Зачем тогда покупал? )))
 
artikul:
Допустим вы купили и честно выставили стоп ))) Цена выбивает стоп и уходит вверх. Что вы будете делать: 1. купите еще раз, 2. продадите, 3. обидитесь? )))
3 как то естественно. Надо же и остальных проверить. 7 стопов враз - отгул.
[Удален]  
artikul:
Зачем тогда стоп выставлял? )))Зачем тогда покупал? )))
я в жизни не ставил стопов и ... какой вопрос - такой ответ
 
_new-rena:
Физика - ты купил товар, цена упала, ты его отдал дешевле. Будешь продавать что - то что уже подешевело?
не понял вопроса ((( (2 раза продать одно и то же - статья!)
[Удален]  
Ishim:
не понял вопроса ((( (2 раза продать одно и то же - статья!)

И я о том же. Сначала понимание, потом уже график и торговля)))

ты же там продавать собрался...

 
_new-rena:
я в жизни не ставил стопов и ... какой вопрос - такой ответ
Не ведаете чего творите )))
 
artikul:
Зачем тогда стоп выставлял? )))Зачем тогда покупал? )))

был сигнал на рост! - пробой ниже нижнего предела  отменяет сигнал значит ситуация поменялась. А поход вверх - замануха, развод. (если действительно вверх - то не надо было продавцам зависшим давать закрыться по бу). 

(я могу это на сделках показать )

1...459460461462463464465466467468469470471472473...871
Новый комментарий