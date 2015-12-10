FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 90
кста, по деревянному 45.27 край
и то, если дотянет...
кажись, внятно объяснил причину решения...
ну, если кто не понял, еще момент:
Не знаю, в продажи луня меня и палкой не загонишь)
Илья, а зачем ты вчера за фунтом по всему полю гонял?)))
если бы у мну было семь пядей во лбу...
кто ж знал, что его так опустят
а потом так поднимут
что все мои баи профит принесли
Вы ж тоже на чифе лоханулись...
по NZDJPY что скажете?
Скажу что кроссы даже не смотрю. Один счет для валют, второй для всего остального, железо, товары, бумаги.
Какой смысл что то там отдельное конкретное смотреть, основные входы появляются на всём одновременно ...бакс и бакс...
понятно, тогда что седня по фунту?
по NZDJPY что скажете?
это демо. На реале им не торгую
вчера Стренж на убыток подбивал, сегодня вы...
понятно, тогда что седня по фунту?
Илья, ты хочешь новостей каждый день. По фунту специально для тебя нарисовал. Если цена не пробивает поддержку, то она идет к сопротивлению, вот там и смотри дальше, а более подробно меня не интересует.
Что то быстро я со своими делами справился, думал до обеда провожусь.