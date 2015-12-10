FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 90

Ilij:

кста, по деревянному 45.27 край

и то, если дотянет...

а в банке 45,7. видимо они в пролёте... это вчера они понизили с 45.7 до 45.25 - ошиблись, планы выдали, но вовремя почти что опомнились... а под вечер придумали слово волотильность (объяснили так, умные же, ну всё знают, всё!) )))
 
Ilij:

кажись, внятно объяснил причину решения...

ну, если кто не понял, еще момент:


Не знаю, в продажи луня меня и палкой не загонишь)

Илья, а зачем ты вчера за фунтом по всему полю гонял?))) 

 
Ilij:

если бы у мну было семь пядей во лбу...

кто ж знал, что его так опустят

а потом так поднимут

что все мои баи профит принесли

Вы ж тоже на чифе лоханулись...

Так я за чифом не бегал, я его встречал, разницу улавливаешь?) А лось при наборе вещь не из ряда вон, зато затарился. Суть в том, что догонять не надо, место наметь и жди.
 
Ilij:
по NZDJPY что скажете?

Скажу что кроссы даже не смотрю. Один счет для валют, второй для всего остального, железо, товары, бумаги.

Какой смысл что то там отдельное конкретное смотреть, основные входы появляются на всём одновременно ...бакс и бакс... 

Ilij:
понятно, тогда что седня по фунту?
нафиг он тебе нужен такой дорогой. продай
stranger:

Стренж, заколоти ты ентого чифа в трубу, пока есть возможность. хорош его ужо продавать....
 
это демо. На реале им не торгую 

IRIP:

 

это демо. На реале им не торгую 

тут подсказали уже - флет...
Ilij:

вчера Стренж на убыток подбивал, сегодня вы...

в смысле? растет? удАчно купил значит....
 
Ilij:
понятно, тогда что седня по фунту?

Илья, ты хочешь новостей каждый день. По фунту специально для тебя нарисовал. Если цена не пробивает поддержку, то она идет к сопротивлению, вот там и смотри дальше, а более подробно меня не интересует.

Что то быстро я со своими делами справился, думал до обеда провожусь. 

 

 

