FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 598
Я не понял, что EUR/AUD ( не живой пока))
Так шо ждать пока остынет?)
Интересно: цели и время
Уровни для входа зеленые и красные, в идеале. Желтый показатель тренда - цена выше - вверх, ниже- вниз.
Так что пока никаких изменений с начала недели. Растем.
Так куда продавцы евроауда делись, толпами бегали, а как время вчера пришло...
А вы можете представить, что мир сложнее чем те 3 копейки что вы видите (кстате по евре двойной сценарий - по обоим у мну жду +)
Я задумывался над этим, даже говорил кому то свою тайну - что Земля имеет форму шара!!!
А плюс по обоим это из-за твоих шаловливых ручек, они тебе хорошо помогают)))
сценарий один - ТР 23044
посмотрю ваши расклады со следующей недели ...
На следующей неделе может еще что то куда то и двинет, а там на недели 2-3 застой.
Тупой ты, Учитель, держал бы бай и в носу ковырялся, и выхлоп был бы больше и возни меньше)