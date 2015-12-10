FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 598

21april:
Я не понял, что EUR/AUD ( не живой пока))
Так шо ждать пока остынет?)
 
stranger:
Так шо ждать пока остынет?)
Интересно: цели и время
 
21april:
Интересно: цели и время
Про время не спрашивай, 1.31
 
stranger:

Уровни для входа зеленые и красные, в идеале. Желтый показатель тренда - цена выше - вверх, ниже- вниз.

Так что пока никаких изменений с начала недели. Растем.

Так куда продавцы евроауда делись, толпами бегали, а как время вчера пришло...  

А вы можете представить, что мир сложнее чем те 3 копейки что вы видите   (кстате по евре двойной сценарий - по обоим у мну жду +)
 
сценарий один - ТР 23044
 
Ishim:
Я задумывался над этим, даже говорил кому то свою тайну - что Земля имеет форму шара!!! 

А плюс по обоим это из-за твоих шаловливых ручек, они тебе хорошо помогают))) 

 
Ilij:
сценарий один - ТР 23044
Илья, ты устал за неделю, иди отдохни)
 
Доллар достиг отметки 57 рублей, евро - 71 рубль http://bit.ly/1zFsvFn 
 
stranger:

посмотрю ваши расклады со следующей недели ... 
 
Ishim:
На следующей неделе может еще что то куда то и двинет, а там на недели 2-3 застой.

Тупой ты, Учитель, держал бы бай и в носу ковырялся, и выхлоп был бы больше и возни меньше) 

