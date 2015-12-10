FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 629
Да, и судя по всему колбасить цену здесь будет хорошо и долго, изматывая как быков так и медведей
а учитывая тот факт, что нефть будет дешеветь, канадец тоже будет дешеветь, то напрашывается вывод что ауди тоже падет смертью храбрых (приблизительно до 0,7700)
Если купить то да) До 18.4 минимум можно курить)
мне будет искренне жаль вашего депо...
Илья, муйню не городи, давай - ты продаешь, я покупаю и смотрим?)
Только продал и держишь, богатеешь))), а не закрыл через 10 пип))
до 50, не без коррекций надеюсь)
без коррекций было только в 2008, сразу на 38 фигур свалился, тоже надеюсь что такого не повториться))
и на коррекциях от сильных уровней спокойно можно баить по фигуре
Да его вообще баить не надо было, это меня что то перемкнуло, у ауди с коррекциями совсем туго. Я и счет то безсвоповый открывал в основном из-за того что киви и ауди в ближайшем будущем толькосолить, а свопы там охр...ные, да и вообще плюсовых что то мало осталось.
зачем так говорить?
уже в пятницу эти сделки давали прибыль
и продан у меня этот Лунь давно...
раньше профита не выйду:
