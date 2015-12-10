FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 629

stranger:

Поддержка

 

Да, и судя по всему колбасить цену здесь будет хорошо и долго, изматывая как быков так и медведей

а учитывая тот факт, что нефть будет дешеветь, канадец тоже будет дешеветь, то напрашывается вывод что ауди тоже падет смертью храбрых (приблизительно до 0,7700)

 
stranger:
Если купить то да) До 18.4 минимум можно курить)
мне будет искренне жаль вашего депо...
 
до 50, не без коррекций надеюсь)
 
Ilij:
мне будет искренне жаль вашего депо...

Илья, муйню не городи, давай - ты продаешь, я покупаю и смотрим?)

Только продал и держишь, богатеешь))), а не закрыл через 10 пип))

 
stranger:
до 50, не без коррекций надеюсь)

без коррекций было только в 2008, сразу на 38 фигур свалился, тоже надеюсь что такого не повториться))

и на коррекциях от сильных уровней спокойно можно баить по фигуре

 
Да его вообще баить не надо было, это меня что то перемкнуло, у ауди с коррекциями совсем туго. Я и счет то безсвоповый открывал в основном из-за того что киви и ауди в ближайшем будущем толькосолить, а свопы там охр...ные, да и вообще плюсовых что то мало осталось.
 
stranger:
Да его вообще баить не надо было, это меня что то перемкнуло, у ауди с коррекциями совсем туго. Я и счет то безсвоповый открывал в основном из-за того что киви и ауди в ближайшем будущем толькосолить, а свопы там охр...ные, да и вообще плюсовых что то мало осталось.
Хорошие уровни от которых солить проспали уже, возможно в понедельник азия свалит его, тут либо заскакивать на ходу либо вообще ну его на х этот ауди))
 
stranger:

Илья, муйню не городи, давай - ты продаешь, я покупаю и смотрим?)

Только продал и держишь, богатеешь))), а не закрыл через 10 пип))

зачем так говорить?

уже в пятницу эти сделки давали прибыль

и продан у меня этот Лунь давно...

раньше профита не выйду:


 
А в понедельник буду давать убытки.
 
короч, я продал...
