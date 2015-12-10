FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 100

Ishim:
и всё таки это не одно и то же - ТП ставится перед целью, а СЛ за.
понял, понял... Бикус в чём то прав был а ты ждать будешь?
 
Там Драги заснул штоле? Ткните кто-нибудь в него кочергой.
 
Speculator_:
а, ну понятно. сенкс
 
Ishim:
я те говорю по русски - у них отличный рейтинг брокеров ВСЕХ! с отзывами со всеми делами. Если не хочешь искать - торгуй в конторах с памм сервисами - уж не зажмут твои 3 бакса имидж дороже)))))
Для тех кто на бронепоезде! Деньги выводят значит нормальный ДЦ. Деньги не выводят значит мошенники!  
 
статистика есть? выводов? 
Ishim:
мониторю - пока рано - на 2350 будут подозрения сразу фиксану (21:30 - откат - клоуны - эт я про говорящие головы)
а можно я, можно я? )))
 
Speculator_:
с какого перепугу СЛ за ТП - он там не выставится платформа не даст.
 
_new-rena:
понял, понял... Бикус в чём то прав был а ты ждать будешь?
подожду
 
_new-rena:
а можно я, можно я?
беги за пивом! Стренджера будем поить!
