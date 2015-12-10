FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 673
Как такое дикое открытие возможно? Есть выжившие?
сбербанк уже не кажет по чем продает, а по чем покупает. щас всем ппц придет.
а неее, смотри - показал)))
сегодня завтра
USD ЦБ 58,35 +2,80 61,15
EUR ЦБ 72,66 +3,49 76,15
да всё нормально завтра 61 ))) наладится потихоньку ))))
значит пора, пока дорого: 67/81
http://www.sberbank.ru/udmurtia/ru/quotes/currencies/
Видишь, Рена, ОН сказал - сделали, могуч наш Сенсей
Нифига, опять рубь зашевелился)))
сколько счас?
и т.д.)
в голосовалке чо говорят?
Скорее нет, чем да... :-) Гляньте - там всё по сабжу...
https://www.mql5.com/ru/forum/6836#comment_204500