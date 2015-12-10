FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 673

R0MAN:

Как такое дикое открытие возможно? Есть выжившие?


в голосовалке чо говорят?
 
https://www.mql5.com/ru/forum/6836#comment_204500
 
_new-rena:

сбербанк уже не кажет по чем продает, а по чем покупает. щас всем ппц придет.

а неее, смотри - показал)))

сегодня завтра
USD ЦБ 58,35 +2,80 61,15
EUR ЦБ 72,66 +3,49 76,15

да всё нормально завтра 61 ))) наладится потихоньку )))) 

значит пора, пока дорого: 67/81

http://www.sberbank.ru/udmurtia/ru/quotes/currencies/

Видишь, Рена, ОН сказал - сделали, могуч наш Сенсей 

Нифига, опять рубь зашевелился))) 

 
клоунада ))) 
сколько счас?
 
_new-rena:
сколько счас?

 

и т.д.) 

 

 
_new-rena:
в голосовалке чо говорят?

Скорее нет, чем да... :-) Гляньте - там всё по сабжу...

 
Silent:
https://www.mql5.com/ru/forum/6836#comment_204500
Благодарю. Читаю.
