lactone:

Уважаемые  рублевые спекулянты!

Хватит сраться не по делу и писать феноменальные обзоры по рублю, надо было хотя бы Набиуллину слушать.

Еще полтора года назад перед назначением она сказала, что ожидаемый справедливый курс в ближайшей перспективе - около 40. 

И всё.

БУ-ГА-ГА-ГА-ГА!!!

Это возможно она и сказала, но не более...

Она - не решает.

 
2Speculator:
За "Голландские тюльпаны" тему - не понял.
 
R0MAN:

 

Зачем Вы испоганили посты?

 
Ishim:
уже 2470 донышко - зачем объёмы - это фикция - они ничего не двигают.
У меня в мурзилке написано, донышко по евре 1,2340 на часе
 
Ilij:

кто от пина последнего покупал, может и по ветру встали

только продал лунь кукл, и затягивают народ в покупки

полагаю, кидалово на носу...


юсд.кад очень не стабильная пара, для меня - вообще ее не торгую. Ходит как хочет. 

как гбп.жпю 

 
Ilij:

фунта ловим?

отсюда продан =)

 
lactone:

вот то что я тебе днем о киви говорил:

 

а теперь глянь на недельки:

 

такого обьема за неделю уже 3 года и близко  не было.

Как думаешь, к чему бы это?))) 

Не знаю.

По евро так ничего и не вижу. По остальным тоже.

2014.11.04 06:19:03.953 '353874': order was opened : #81569909 buy limit 0.05 XAGUSDv at 15.90 sl: 15.68 tp: 0.00

По луню говорил, 1205-15 бай со стопом 1160, это все что там интересует. 



 

Вопрос по MetaTrader 5...

Открываю сделку 0.10 лота

 

Далее открываю в том же направлении сделку 0.10 лота. В результате они соединяются и перескакивают

   

Как можно убрать такое безобразие? 

 
Пересмотрел еще раз все, нигде ничего интересного, так что играйтесь)
 
По юсджпю дошли куда должны были
