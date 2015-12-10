FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 33
Уважаемые рублевые спекулянты!
Хватит сраться не по делу и писать феноменальные обзоры по рублю, надо было хотя бы Набиуллину слушать.
Еще полтора года назад перед назначением она сказала, что ожидаемый справедливый курс в ближайшей перспективе - около 40.
И всё.
БУ-ГА-ГА-ГА-ГА!!!
Это возможно она и сказала, но не более...
Она - не решает.
За "Голландские тюльпаны" тему - не понял.
Зачем Вы испоганили посты?
уже 2470 донышко - зачем объёмы - это фикция - они ничего не двигают.
кто от пина последнего покупал, может и по ветру встали
только продал лунь кукл, и затягивают народ в покупки
полагаю, кидалово на носу...
юсд.кад очень не стабильная пара, для меня - вообще ее не торгую. Ходит как хочет.
как гбп.жпю
фунта ловим?
отсюда продан =)
вот то что я тебе днем о киви говорил:
а теперь глянь на недельки:
такого обьема за неделю уже 3 года и близко не было.
Как думаешь, к чему бы это?)))
Не знаю.
По евро так ничего и не вижу. По остальным тоже.
2014.11.04 06:19:03.953 '353874': order was opened : #81569909 buy limit 0.05 XAGUSDv at 15.90 sl: 15.68 tp: 0.00
По луню говорил, 1205-15 бай со стопом 1160, это все что там интересует.
Вопрос по MetaTrader 5...
Открываю сделку 0.10 лота
Далее открываю в том же направлении сделку 0.10 лота. В результате они соединяются и перескакивают
Как можно убрать такое безобразие?