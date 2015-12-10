FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 521
Да, Пако, да)
нет, еще нет...
Не хочу быть грубым как Сенсей))) Вернее так:
Не понял чего мучаетесь? Классически развернуло.
Не мучаемся, мне она и нах не надо)
А ты в чем сидишь? Или какая-то странная религия по понедельникам не торгуешь?
В фунте с утра, уже и прикрыл половину)
Да, хорошо тебе. Большой Моск есть. Не то что с роботами чахнуть.
Есть такая фигня как планирование сделок, не раз писал. На выходных чем занимались, языки в ветке чесали?)))