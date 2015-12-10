FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 730
их надо на завод гнать! (приходит школота - мы тут собрались все трейдеры - школота)
Илья, ты видал как машка держит цену?)))
Учитель, твоя евра мертва)
Надо исходить из современных реалий, как говорит наш уважаемый Президент ))) В СССР меня учили, что деньги - это эквивалент затраченного труда, а потом выяснилось, что деньги это такой же товар, как и все остальное и более того при НЕЗАПРЕЩЕННОЙ биржевой торговли их можно делать буквально из воздуха. Так что теперь мне по сердцу свободно-паразитарный образ жизни. Я не хочу работать за бумажки, которые не являются эквивалентом затраченного труда. Вот если в стране введут или золотой стандарт или двухконтурную систему денежного обращения как при Сталине, тогда будет другая реальность. А сейчас морковка слишком сморщенная, чтобы ей манить )))
Абсолютно солидарен)))
Но это все лирика, мы так и не придумали название для шедевра Учителя(
И ЕМУ что то ничего не нравится(
Научу тебя, так и быть!
Смотри, цена провалилась под машку и та не пускает ее вверх, а вторая ждет ее внизу. Загнутый покрасневший кончик верхней машки говорит о ее силе и серьезности намерений!!!
Это западня!!!
Загнутый покрасневший кончик - это сила!!!
У верхней машки...
Загнутый покрасневший кончик - это сила!!!
У верхней машки...
Ну так. Ты смотри как цена пытается пробить ее, а она ни фига)
оживет, до 2167, ловите...
Ща хлопнет и вон там оживет, но что будет с Учителем?...
Не, как то шаблонно.
Учитель у нас фантазер, надо что то позаковырестей)))
"Я и мои инвесторы. Почему мы не встречаемся."
"Сокращение количества состоятельных граждан посредством паммов"
