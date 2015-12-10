Учитель у нас фантазер, надо что то позаковырестей))) 

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 730

Ishim:
их надо на завод гнать!   (приходит школота - мы тут собрались все трейдеры - школота)
Учитель, вы за себя, плиз))))
 

Илья, ты видал как машка держит цену?)))

Учитель, твоя евра мертва) 

 
artikul:
Надо исходить из современных реалий, как говорит наш уважаемый Президент ))) В СССР меня учили, что деньги - это эквивалент затраченного труда, а потом выяснилось, что деньги это такой же товар, как и все остальное и более того при НЕЗАПРЕЩЕННОЙ биржевой торговли их можно делать буквально из воздуха. Так что теперь мне по сердцу свободно-паразитарный образ жизни. Я не хочу работать за бумажки, которые не являются эквивалентом затраченного труда. Вот если в стране введут или золотой стандарт или двухконтурную систему денежного обращения как при Сталине, тогда будет другая реальность. А сейчас морковка слишком сморщенная, чтобы ей манить )))

Абсолютно солидарен)))

Но это все лирика, мы так и не придумали название для шедевра Учителя( 

И ЕМУ что то ничего не нравится( 

 
stranger:

Научу тебя, так и быть!

Смотри, цена провалилась под машку и та не пускает ее вверх, а вторая ждет ее внизу. Загнутый покрасневший кончик верхней машки говорит о ее силе и серьезности намерений!!! 

Это западня!!! 

 

Загнутый покрасневший кончик - это сила!!!

У верхней машки...

 
stranger:

Илья, ты видал как машка держит цену?)))

Учитель, твоя евра мертва) 

оживет, до 2167, ловите...
 
Ilij:

Загнутый покрасневший кончик - это сила!!!

У верхней машки...

Ну так. Ты смотри как цена пытается пробить ее, а она ни фига)

 

 
Ilij:
оживет, до 2167, ловите...

Ща хлопнет и вон там оживет, но что будет с Учителем?...

 

 
stranger:

Абсолютно солидарен)))

Но это все лирика, мы так и не придумали название для шедевра Учителя( 

И ЕМУ что то ничего не нравится( 

  1. Разоблаченный кукл.
  2. Как не слить за 30 минут.
  3. Секреты тантрического трейдинга.
 
artikul:
  1. Разоблаченный кукл.
  2. Как не слить за 30 минут.
  3. Секреты тантрического трейдинга.

Не, как то шаблонно. 

Учитель у нас фантазер, надо что то позаковырестей))) 

"Я и мои инвесторы. Почему мы не встречаемся." 

"Сокращение количества состоятельных граждан посредством паммов" 

 
stranger:

Не, как то шаблонно. 

Учитель у нас фантазер, надо что то позаковырестей))) 

Пульсирующие эманалии в эпицентре фибровых скоплений. )))
