FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 331
это не совсем есть факт)
ак там золото грохнулось потому что скупать его китайцы закончили да и подсунуть неслабую лажу вместа золота им хотели....
Китайцы втихоря прикупают - они че зря у себя Шанхайскую биржу для этих целей построили да еще и фактические поставки осуществляют?
Да и Россия-матушка лошадиными порциями его покупала.
не совсем есть факт первое утверждение, или второе?
Серебро классно оттянули на поддержку как тетиву лука.
.......но прикупаться рановато.....посмотреть до среды на поведение.
Квинто,что звёзды по золоту и серебру говорят? .....Ты Ганн(ом) увлекаешься-Я заметил.
первое (пример открыл позу крупную на 2385 на бай и знаешь что рынок пройдя минимум 2357 (риск у тебя 28-30пуков) до февраля образует новый минимум глобально, но амплитуду рынка ты не знаешь - глобально он может перед минимумом посетить 2650 а потом обновить минимум - в этом случае лок и только лок, потому как развороты в прошлом по времени определяют развороты в будущем - то есть для минимума в данный момент две временные точки начало февраля и при худшем развитии событий начало августа - вот в те моменты можно раскрывать лок))
мой последний крупный лок 250$ просадки и 235$ прибыли 0.01 лотом закончился тем, что взять и побороть минус, так и не смог...
сейчас все чаще прихожу к тому, что лучший убыток = 20п. с тейкпрофитом ХОТЯБЫ = SL*5 а в идеале на *10
Стратегия Стренжа основана на уровнях поддержки и сопротивления. Это две горизонтальки. Стопы у него выше или ниже этих горизонталек. Вроде бы нормально, но не понятно - какой из 2-х уровней будет пробит, а какой нет, т.к. он не учитывает в своей стратегии тренд и относится к такому понятию скептически. А если бы учел, тогда бы въехал, что уровень, который стоит по тренду вероятнее всего будет пробит и стоп там - это заранее облом и должен быть как минимум тейком. при этом, пробитый уровень автоматически меняет свою роль и никуда не исчезает.
Стопы он использует тока потому, что торгует руками.
Он учитывает в своей стратегии тренд, но когда покупают прямо перед сильным сопротивлением и солят перед поддержкой, в надежде на пробитие, то смотрит на таких челов как на больных. Евро от 40 падает, нет там я буду покупать, а вот здесь, у поддержек, я буду солить, идиотизм. Шаману пох конечно, на демо висяки в попу не жмут. Ему главное выпендриться, а на демо что заработаешь.
А стопы я использую всегда, исключение в тихие часы, когда нет скачек и есть возможность следить. Вот какой больной здесь чиф покупает? Когда на 87 Север говорил - покупайте, солили, все как всегда.