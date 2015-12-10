FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 713

Новый комментарий
 
stranger:
фунт
5766-5784 )))
 
artikul:
5766-5784 )))
5744-81
 

рупь , зря Рена по 75 не продал 

 
stranger:
5744-81
У тебя с размахом )))
 
artikul:
У тебя с размахом )))

Это два уровня, нижний реален, верхний 50 на 50)

Смотри, Учитель решил спасти Россию))) 

Это будет самый великий из ЕГО подвигов  

 
stranger:

фунт

Чего молчишь?) 

спасибо.. подумаю, посмотрю сейчас.
 
stranger:

Это два уровня, нижний реален, верхний 50 на 50)

Смотри, Учитель решил спасти Россию))) 

Я же говорил, желуди, а ты апельсины-апельсины )))
 
Evgen-ya1:
спасибо.. подумаю, посмотрю сейчас.
от 1.56
 
artikul:
Я же говорил, желуди, а ты апельсины-апельсины )))
Да не, наверное посылка от Эмки ЕМУ пришла, жолуди так не штырят)))
 
artikul:
Кто верит в евру по 2153? )))
2167
1...706707708709710711712713714715716717718719720...871
Новый комментарий