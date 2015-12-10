FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 639
Двинул рынок?)))
ТФ вообще по барабану, цена движется во времени, а тф это для Учителя сделали, чтобы он Н1-Н4 мог видеть)))
давай расскажи про паритет )))
фунтик еще сигналит:
Вот и держи его, Вовану в займы давать будешь))))
А еще луня прикупи и будешь первый парень на деревне)))
Не то что машину, все трактора заправишь)))
Сенсей, выходи, про паритет побазарим)))
http://lenta.ru/news/2014/12/15/birza/ ))))) всё может быть ))))
очередной вброс для лохов, чтобы они поверили, что "форекс-это просто"
мне много не надо
есть сигнал, есть цель - достаточно...