stranger:

Двинул рынок?)))

ТФ вообще по барабану, цена движется во времени, а тф это для Учителя сделали, чтобы он Н1-Н4 мог видеть))) 

давай расскажи про паритет ))) 
 
Так ты ж уже рассказал - паритет это 1 к 100)))
 

фунтик еще сигналит:


 
Вот и держи его, Вовану в займы давать будешь))))

А еще луня прикупи и будешь первый парень на деревне))) 

Не то что машину, все трактора заправишь))) 

 

Сенсей, выходи, про паритет побазарим))) 

 

 
очередной вброс для лохов, чтобы они поверили, что "форекс-это просто"
 
А что это Учитель всякий мусор сюда тянет?)))
 
Ну почему вброс - может правда выиграл. (и всегда пишут , что они кушают)))))) (но там есть одна засада - один параметр им не контролируемый - не факт что он знает )
 
тунеядцы, у меня работа наверное...
 
мне много не надо

есть сигнал, есть цель - достаточно...


