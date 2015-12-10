FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 735
на 5031
Не знаю, и никто не знал бы если б ты не показал)))
Евру, фунта давай)))
про евру написал
по фунту дарю
заметьте, реальные бабосы дарю...
https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page731
Евру, фунта давай)))
то надо, то не надо
пора бы определиться...
Кроссы экзотичесие не тягай в хату, а то Сенсей уже задремал аж от них))) А евру пришлось брать по рынку, не люблю этого дела, но пришлось.
с отката
Может даст кусочек)
Гляну, под занавес по любому зафиксю если далеко не уйдет.
Учителю не дала)))
15:02 *Кочерлакота: ФРС следует более решительно добиваться роста инфляции
покурили и решили)))
Примерно через час вход в новую блошиную зону ))) Индикаторы начнут врать, будет соблазн купить ))) Берегите себя )))