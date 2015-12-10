FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 735

Новый комментарий
 
Ilij:
на 5031

Не знаю, и никто не знал бы если б ты не показал)))

Евру, фунта давай))) 

 
stranger:

Не знаю, и никто не знал бы если б ты не показал)))

Евру, фунта давай))) 

про евру написал

по фунту дарю

заметьте, реальные бабосы дарю...

https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page731

 
Ilij:

про евру написал

по фунту дарю

заметьте, реальные бабосы дарю...


Ты не мне рисуй, старому Учителю чего то подкинь, он сам уже не могет))))
 
stranger:


Евру, фунта давай))) 

то надо, то не надо

пора бы определиться...

 
Ilij:

то надо, то не надо

пора бы определиться...

Кроссы экзотичесие не тягай в хату, а то Сенсей уже задремал аж от них))) А евру пришлось брать по рынку, не люблю этого дела, но пришлось.

 

с отката 

 
stranger:

Кроссы экзотичесие не тягай в хату, а то Сенсей уже задремал аж от них))) А евру пришлось брать по рынку, не люблю этого дела, но пришлось.

 

с отката 

Может даст кусочек)
 
21april:
Может даст кусочек)

Гляну, под занавес по любому зафиксю если далеко не уйдет.

Учителю не дала))) 

 
15:02   *Кочерлакота: ФРС следует вновь вернуться к идее покупок облигаций

15:02   *Кочерлакота: ФРС следует более решительно добиваться роста инфляции

 

покурили и решили))) 

 
kwinto:
15:02   *Кочерлакота: ФРС следует вновь вернуться к идее покупок облигаций

15:02   *Кочерлакота: ФРС следует более решительно добиваться роста инфляции

 

покурили и решили))) 

Правильно решили, бакс надо опускать, а то их скоро начнут немного шпокать))) Постепенно надо)
 
artikul:
Примерно через час вход в новую блошиную зону ))) Индикаторы начнут врать, будет соблазн купить ))) Берегите себя )))
Мдя )))
1...728729730731732733734735736737738739740741742...871
Новый комментарий