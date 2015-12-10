FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 139

tuma88:

  где  Еврочку  ждать.

1,2350-1,2330
 
Speculator_:

 

Предполагаю вот так. 

Я предполагаю даже вот так, 1,2610


 

Такой вот треугольник получается и выход из треугольника вверх к синему прямоугольнику


 
Прикупил фунт.
 
nasdaq-ка никто не видел?
 
Bicus:
Прикупил фунт.

один Айдлер куйфует на нем...

лучше фуя тогда уж продать


 

прикрыл шорты - повыше продам. (совсем не падает((() 

 
Ishim:

прикрыл шорты - повыше продам. (совсем не падает((() 

мож вообще разворачивают оглобли....


 

Нет, не хочет фунт вверх. Продолжит падении скорее всего. Закрыл бай. 

Буду искать вход на продажу.

 
Ilij, а не пора ли nzd продавать?
