FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 139
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
где Еврочку ждать.
Предполагаю вот так.
Я предполагаю даже вот так, 1,2610
Такой вот треугольник получается и выход из треугольника вверх к синему прямоугольнику
Прикупил фунт.
один Айдлер куйфует на нем...
лучше фуя тогда уж продать
прикрыл шорты - повыше продам. (совсем не падает((()
прикрыл шорты - повыше продам. (совсем не падает((()
мож вообще разворачивают оглобли....
Нет, не хочет фунт вверх. Продолжит падении скорее всего. Закрыл бай.
Буду искать вход на продажу.