artikul:
На ночь я выключаю свою персональную ЭВМ и сплю ))) Прога тоже не торгует )))
а евра то ходит и бывает 
 
Глянь какая птичка у Сенсея))))))))))))))))) и лошадка...
 
Ishim:
цель низковата - 2350 - 40. (а у вас 2311 )(евра)
Я не спорю об уровнях с Великими )))
 
Феерично )))
 
похоже я попал в госпиталь контуженных - давайте ребята выздоравливайте!
 
И Вам того же)
А вот интересно отработает ли японская свеча на рубле, на днях как черную даст даст
 

Глаза мои выжжены и скитаюсь я по пескам огненным Южного Края Земли ... :-)))

 

Уважаемые Клиенты!

Сообщаем вам, что 17 декабря 2014 года с 09:00 до 18:00 по серверному времени валютная пара USDRUB будет торговаться в режиме "Close only".

Открывать новые позиции будет невозможно. После 18:00 для инструмента USDRUB будет установлено фиксированное кредитное плечо в размере 1:10.

Изменения коснутся всех позиций независимо от времени их открытия.

В кризисы валюту на валюту не меняют.......ежели Меняла не является Манипулятором рынка. Выше приведена выдержка из сообщения Моего брокера......понимают люди,что пружина рубля сжата и сжат он без привязки к фундаменту и если найдутся покупатели в такой момент,то Брокеру будет крайне не выгодно обслуживать таких покупателей.
 

