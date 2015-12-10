FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 681
На ночь я выключаю свою персональную ЭВМ и сплю ))) Прога тоже не торгует )))
цель низковата - 2350 - 40. (а у вас 2311 )(евра)
Глянь какая птичка у Сенсея))))))))))))))))) и лошадка...
Феерично )))
похоже я попал в госпиталь контуженных - давайте ребята выздоравливайте!
Глаза мои выжжены и скитаюсь я по пескам огненным Южного Края Земли ... :-)))
Уважаемые Клиенты!
Сообщаем вам, что 17 декабря 2014 года с 09:00 до 18:00 по серверному времени валютная пара USDRUB будет торговаться в режиме "Close only".
Открывать новые позиции будет невозможно. После 18:00 для инструмента USDRUB будет установлено фиксированное кредитное плечо в размере 1:10.
Изменения коснутся всех позиций независимо от времени их открытия.