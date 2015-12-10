FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 364

stranger:

5950, 6220, 6310

Посоветуй шо Сенсею с соленьями евры на лоу делать... 

Вот знаю точно - Айдлер там фунта по самые-самые набрался)))) 

Айдлер фунт солил и говорил (как и ты) "оунли вниз от 1.62"
 
lactone:
Айдлер фунт солил и говорил (как и ты) "оунли вниз от 1.62"

Не, ты не понял, он ждал коррекцию к 63, чтобы оттуда хорошо засолить, говорил - не думал, что так безоткатно валиться будет, типа так:

 

Он говорил: "продажи от 63" когда он был около 60-ти. 

 
больше не буду тут сделки светить. (хрен вам)
 
stranger:
Сдается мне, Тума, что 2620 помацает как минимум)
на 1,2440 /2450  буду смотреть покупки по ситуации. Для пипсы  сойдёт.

Однако , 1,2617 было в  приоритете вчера.

 Сегодня  бочка  мёда приходится  на 1,2350. И это  главное направление.

Всё как-то  не однозначно выходит.

Хотел  рисунок  свой прикрепить ( здесь ранее показывал).- а как  тут  искать сообщения (комментарии) ?

спасибо !
Парочка прогнозов вчера была не очень.

Ну посмотрим, как к этому отнесется кукл.

День сегодня реально рабочий.

Доброе утро!

 

эт дело наживное

EURCAD:


2440, 2350, 2617 ...

гоняешь еврика, как мяч по футбольному полю....

отработай сначала одну цель и осмотрись

 

бешенная Ауди:


 
Рубль развернулся(прокол) на сильном разворотном уровне D1 +1/8.........мож надолго.
 
Да, ладно, Шаман, стопы ставь)
