FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 364
5950, 6220, 6310
Посоветуй шо Сенсею с соленьями евры на лоу делать...
Вот знаю точно - Айдлер там фунта по самые-самые набрался))))
Айдлер фунт солил и говорил (как и ты) "оунли вниз от 1.62"
Не, ты не понял, он ждал коррекцию к 63, чтобы оттуда хорошо засолить, говорил - не думал, что так безоткатно валиться будет, типа так:
Он говорил: "продажи от 63" когда он был около 60-ти.
Сдается мне, Тума, что 2620 помацает как минимум)
Однако , 1,2617 было в приоритете вчера.
Сегодня бочка мёда приходится на 1,2350. И это главное направление.
Всё как-то не однозначно выходит.
Хотел рисунок свой прикрепить ( здесь ранее показывал).- а как тут искать сообщения (комментарии) ?
спасибо !
Парочка прогнозов вчера была не очень.
Ну посмотрим, как к этому отнесется кукл.
День сегодня реально рабочий.
Доброе утро!
эт дело наживное
EURCAD:
на 1,2440 /2450 буду смотреть покупки по ситуации. Для пипсы сойдёт.
Однако , 1,2617 было в приоритете вчера.
Сегодня бочка мёда приходится на 1,2350. И это главное направление.
Всё как-то не однозначно выходит.
Хотел рисунок свой прикрепить ( здесь ранее показывал).- а как тут искать сообщения (комментарии) ?
спасибо !
2440, 2350, 2617 ...
гоняешь еврика, как мяч по футбольному полю....
отработай сначала одну цель и осмотрись
бешенная Ауди: