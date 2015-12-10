FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 303

Новый комментарий
[Удален]  
stranger:

Держи уровни по луню

 

последнюю версию, плиз, кстати я на его падении уже два раза байки в депо положил - вчера одну и седня вторую
[Удален]  
kwinto:
такс ну что - походу будет пробитие минимума... ну или глухой флет на 5 месяцев))

фунтик и лунь уже двинули. возможно такое. понаблюдаем...

тока наверное целые сутки мозги парить будут

 
_new-rena:
фунтик уже двинул. возможно.
Куда двинул? Он на ретест идет, тот фунт уже со всех сторон обсосали, а все равно головы поопускали и вниз смотрят.
[Удален]  
stranger:
Куда двинул? Он на ретест идет, тот фунт уже со всех сторон обсосали, а все равно головы поопускали и вниз смотрят.
говорю же что позы 1-3 дня ))) проста покруче хапну,
 
_new-rena:
говорю же что позы 1-3 дня ))) проста покруче хапну,
Продашь фунт - хапнешь по полной)
[Удален]  
stranger:
Продашь фунт - хапнешь по полной)
 от 5820 состав мчится))) в принципе счас конечно можна закрыть, тока жадность не позволяет и цель нижо ...
 
_new-rena:

фунтик и лунь уже двинули. возможно такое. понаблюдаем...

тока наверное целые сутки мозги парить будут

Рен, смотри, от уровня по мандюку оттолкнулся:


[Удален]  
Ilij:

Рен, смотри, от уровня по мандюку оттолкнулся:

норм. а цель не могу проверить, мой придурок ужо ордер закрыл...

я твоего не пользую (пока), но пока с моим примерно совпадает. посравниваем чо дальше буде... Ирип то балуется? Он просил, тока мы его не добили еще на тот момент....

 
_new-rena:

норм. а цель не могу проверить, мой придурок ужо ордер закрыл...

я твоего не пользую (пока), но пока с моим примерно совпадает. посравниваем чо дальше буде... Ирип то балуется? Он просил, тока мы его не добили еще на тот момент....

да ладно, ни че тут секретного нет

 ход за несколько дней посчитать, да на график уровни кинуть... 


 
Ilij:

да ладно, ни че тут секретного нет

 ход за несколько дней посчитать, да на график уровни кинуть... 


Кинь на Н4 фунта, глянем.

Илья, ау) 

1...296297298299300301302303304305306307308309310...871
Новый комментарий