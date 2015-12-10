FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 303
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Держи уровни по луню
такс ну что - походу будет пробитие минимума... ну или глухой флет на 5 месяцев))
фунтик и лунь уже двинули. возможно такое. понаблюдаем...
тока наверное целые сутки мозги парить будут
фунтик уже двинул. возможно.
Куда двинул? Он на ретест идет, тот фунт уже со всех сторон обсосали, а все равно головы поопускали и вниз смотрят.
говорю же что позы 1-3 дня ))) проста покруче хапну,
Продашь фунт - хапнешь по полной)
фунтик и лунь уже двинули. возможно такое. понаблюдаем...
тока наверное целые сутки мозги парить будут
Рен, смотри, от уровня по мандюку оттолкнулся:
Рен, смотри, от уровня по мандюку оттолкнулся:
норм. а цель не могу проверить, мой придурок ужо ордер закрыл...
я твоего не пользую (пока), но пока с моим примерно совпадает. посравниваем чо дальше буде... Ирип то балуется? Он просил, тока мы его не добили еще на тот момент....
норм. а цель не могу проверить, мой придурок ужо ордер закрыл...
я твоего не пользую (пока), но пока с моим примерно совпадает. посравниваем чо дальше буде... Ирип то балуется? Он просил, тока мы его не добили еще на тот момент....
да ладно, ни че тут секретного нет
ход за несколько дней посчитать, да на график уровни кинуть...
да ладно, ни че тут секретного нет
ход за несколько дней посчитать, да на график уровни кинуть...
Кинь на Н4 фунта, глянем.
Илья, ау)