FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 318

Новый комментарий
 
Ilij:
в CADCHF есть деньги?
Он мне и нах не нужен.
 
IRIP:

Ну, и? Кроме покупки против ветра ничего не вижу.

В "Азбуке юного трейдуна" написано, цитирую: "если вершинку не йо...ли, то пойдем к низинке на 9552", хочешь сказать, что сия достойная книга брешет?)))

[Удален]  

  Праздник США - The Day After Thanksgiving - Раннее Закрытие в 13:00


Всё! Начался у амеров выходной. На рынке кукл .... 

Лично я закрылся...

Всем пока!

 
stranger:
Ну, и? Кроме покупки против ветра ничего не вижу.

=)

согласен, система не идеальна =) 

 
А про тренд, куда там он, вспоминать надо возле сопротивлений и поддержек, а не нудеть о нем, влазя в рынок где попало.
 

к тому же, учитывая входы по другим парам, и косяки "советника"

имеем вот что

 

руками

лот 0.01

стоп около 20п.  

 
Ладно, тоже покидаю вас пока, идей никаких, одна мозго...ка.
 
_new-rena:


неделечка, тут интересовались концом недели, месяца..........

я посмотрел их профили и ничего не понял

это у кого такое?
[Удален]  
IRIP:
это у кого такое?
как у кого? а кто показал?
 
_new-rena:
как у кого? а кто показал?
получается, штуку заработал, а 5 в просадке, если грубо
1...311312313314315316317318319320321322323324325...871
Новый комментарий