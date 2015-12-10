FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 318
в CADCHF есть деньги?
Ну, и? Кроме покупки против ветра ничего не вижу.
В "Азбуке юного трейдуна" написано, цитирую: "если вершинку не йо...ли, то пойдем к низинке на 9552", хочешь сказать, что сия достойная книга брешет?)))
Всё! Начался у амеров выходной. На рынке кукл ....
Лично я закрылся...
Всем пока!
=)
согласен, система не идеальна =)
к тому же, учитывая входы по другим парам, и косяки "советника"
имеем вот что
руками
лот 0.01
стоп около 20п.
неделечка, тут интересовались концом недели, месяца..........
я посмотрел их профили и ничего не понял
это у кого такое?
как у кого? а кто показал?