FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 115
Ручками, всё ручками. И на миллиметровке, бывает, и с карандашиком.
Молодец! Церетели занервничал.................
А индюки баловство.
Когда как..........равно-угольная графика-это рутина.
Тогда куды он делся? Постов набрал и нету! Что только из за постов писал, чтоб очередной раз кому не будь написать от имени веского тяжелого рейтинга.
Выходе на вопрос отвечай?
ну фсе, доллару кирдык, продавать надо в долгосрок :-)))
Но... ап никто из них в том числе не отменял! http://apecon.ru/Prognoz-kursa-dollara-i-evro/Prognoz-kursa-dollara-i-evro-na-oktyabr-noyabr-i-dekabr-2014-goda.html
:-)
Вот - лето - это к вопросу о песни.
Понять уже дали, что ЛЧИ 2014 в том числе здесь не приветствуется, поэтому вот пробой - вопрос почему нет?
В конкурсе ЛЧИ - доходность меньше, чем входить лотом вверх по паре...
http://clip2net.com/s/jeN9Yc
Рисунок - всё поясняет и откуда и куда...
Дальше - КОСМОС.
Нет. Вы не понимаете.
Ни один зиг заг не обозначит вам экстремумы так, как вы их видите. Соответственно, никаким индикатором вы не построите "равноугольную графику" так, чтобы она у вас заработала.
Во вторых, я не программист, пишу только в крайнем случае, когда это действительно нужно.
:-)
Входить тупо ап по понедельникам по usdrur контрактом - всё - 550 000 руб - плюсом твои - где эти люди?
Решетова Ю. - с его "хдебом с колбасой" за пользование его RNN и "отсутствием мобильника" за обсуждение возможности "перечисления ему баблеца в размере 100-200 баксов за его статью" - не уважаю.
мдяяяяя. жахнул я не слаббббо..... сразу говорю мои бабки там - капля в море....