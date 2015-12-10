FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 115

Silent:

Ручками, всё ручками. И на миллиметровке, бывает, и с карандашиком.


Молодец! Церетели занервничал.................

Silent:


А индюки баловство.

 Когда как..........равно-угольная графика-это рутина.

 
Speculator_:

Тогда куды он делся? Постов набрал и нету! Что только из за постов писал, чтоб очередной раз кому не будь написать от имени веского тяжелого рейтинга.

 

Выходе на вопрос отвечай? 

   

Воопче непонятно куды делся   (то же с тобой покупал)))) еврика)
 
pako:

ну фсе, доллару кирдык, продавать надо в долгосрок :-)))

Но... ап никто из них в том числе не отменял! http://apecon.ru/Prognoz-kursa-dollara-i-evro/Prognoz-kursa-dollara-i-evro-na-oktyabr-noyabr-i-dekabr-2014-goda.html

 :-)

Прогноз курса доллара и евро на декабрь 2014 года
  • apecon.ru
Курс в начале месяца 48,27. Курс на конец месяца 50,71. Максимальный курс на месяц 53,1, минимальный 43,44. Прогноз среднего курса доллара на Декабрь 2014 года 49,49. Курс в начале месяца 58,97. Курс на конец месяца 60,31. Максимальный курс на...
 
Классно Ты придумал,Пако! Если Я продам в долгосрок........и если что............прошу данный прогноз вложить Мне в руки https://c.mql5.com/3/48/20140224usdrub_15y.jpg.
 

Вот - лето - это к вопросу о песни.

Понять уже дали, что ЛЧИ 2014 в том числе здесь не приветствуется, поэтому вот пробой - вопрос почему нет?

В конкурсе  ЛЧИ - доходность меньше, чем входить лотом вверх по паре...

http://clip2net.com/s/jeN9Yc

Рисунок - всё поясняет и откуда и куда...

Дальше - КОСМОС.

gnawingmarket:

Молодец! Церетели занервничал.................

 Когда как..........равно-угольная графика-это рутина.

Нет. Вы не понимаете.

Ни один зиг заг не обозначит вам экстремумы так, как вы их видите. Соответственно, никаким индикатором вы не построите "равноугольную графику" так, чтобы она у вас заработала.

Во вторых, я не программист, пишу только в крайнем случае, когда это действительно нужно.

[Удален]  
R0MAN:

Вот - лето - это к вопросу о песни.

Понять уже дали, что ЛЧИ 2014 в том числе здесь не приветствуется, поэтому вот пробой - вопрос почему нет?

В конкурсе  ЛЧИ - доходность меньше, чем входить лотом вверх по паре...

http://clip2net.com/s/jeN9Yc

Рисунок - всё поясняет и откуда и куда...

Дальше - КОСМОС.

мдяяяяя. жахнул я не слаббббо..... сразу говорю мои бабки там - капля в море....
 

:-) 

Входить тупо ап по понедельникам по usdrur контрактом - всё - 550 000 руб - плюсом твои - где эти люди?  

Решетова Ю. - с его "хдебом с  колбасой" за пользование его RNN и "отсутствием мобильника" за обсуждение возможности "перечисления ему баблеца в размере 100-200 баксов за его статью" - не уважаю. 

 
Silent:

Нет. Вы не понимаете.

Ни один зиг заг не обозначит вам экстремумы так, как вы их видите. Соответственно, никаким индикатором вы не построите "равноугольную графику" так, чтобы она у вас заработала.

Во вторых, я не программист, пишу только в крайнем случае, когда это действительно нужно.

Теперь понимаю.
 
_new-rena:
мдяяяяя. жахнул я не слаббббо..... сразу говорю мои бабки там - капля в море....
Ясно.
