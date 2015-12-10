FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 215
На основании многолетних наблюдений можно сделать один правильный вывод - все твои входы от фонаря )))). (а где ты свои скрины насиживаешь - это уже другое дело - да и не интересно)
Согласен, о Великий, как скажешь
Ох думал грешным местом штош тебя уж потеряли.
да куда он денется ))))))))) евра у него медленно ходит, а так всё нормально ))))
доп. и не в ту сторону )))
Не правда, Учитель переживал и скучал)))
Кто Пако видел?
Сенсей, а прихожане куда разбежались?)
Можно пробовать
И gnawingmarketу спасибо за еврофунт)
...........Я уж хотел Модератора просить,чтобы Тебя разбудил...........а Айдлер продолжает спать.
Еврофунт можно было бы ещё подержать.........впрочем,это зависит от тактики и дисциплины.
А Айдлера что, тоже? Пятница вечер был, так что закрыл. Посмотри серебро около 16.71.
Луня не брал снизу?
Фу, чорт.
Рынок меня простил. Налажал в пятницу, еле-еле только щас разрулил, даже в небольшой плюс вылез. Нажрусь сегодня за здоровье Кукла.
Чего ты налажал, продажа фунта была хорошей, с самых хаев от сопротивления.
Не на фунте. На евре. Щас смотрю и диву даюсь: там где можно было взять 100 пунктов с лишним, чуть не потерял треть депо. Точнее, потерял. Сейчас только на подъеме отыграл.
Но что радует - остался цел только благодаря стопам. Если бы торговал как раньше, по молодости, или как Спекулятор сейчас - остался бы без штанов.
Всё же фора не терпит повышенного риска.
(слишком большими лоами открывался, пытаясь запрыгнуть в уходящий поезд)
:))))
Резюме: джентльмены, пользуйтесь стопами. Стоп - это ваш друг. Честное слово, когда вижу картинку со сделкой без стопа - оторопь берет.