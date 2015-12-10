FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 215

Новый комментарий
 
Ishim:
На основании многолетних наблюдений можно сделать один правильный вывод - все твои входы от фонаря )))). (а где ты свои скрины насиживаешь - это уже другое дело - да и не интересно)
Согласен, о Великий, как скажешь 
 
stranger:
Согласен, о Великий, как скажешь 
Ох думал грешным местом штош тебя уж потеряли.
 
Speculator_:
Ох думал грешным местом штош тебя уж потеряли.

да куда он денется ))))))))) евра у него медленно ходит, а так всё нормально ))))

 

доп. и не в ту сторону ))) 

 
Speculator_:
Ох думал грешным местом штош тебя уж потеряли.

Не правда, Учитель переживал и скучал)))

Кто Пако видел? 

 

Сенсей, а прихожане куда разбежались?)

Можно пробовать

 

 
stranger:

И gnawingmarketу спасибо за еврофунт)

 

...........Я уж хотел Модератора просить,чтобы Тебя разбудил...........а Айдлер продолжает спать.

Еврофунт можно было бы ещё подержать.........впрочем,это зависит от тактики и дисциплины. 

 
gnawingmarket:

...........Я уж хотел Модератора просить,чтобы Тебя разбудил...........а Айдлер продолжает спать.

Еврофунт можно было бы ещё подержать.........впрочем,это зависит от тактики и дисциплины. 

А Айдлера что, тоже? Пятница вечер был, так что закрыл. Посмотри серебро около 16.71.

Луня не брал снизу? 

 

Фу, чорт.

Рынок меня простил. Налажал в пятницу, еле-еле только щас разрулил, даже в небольшой плюс вылез. Нажрусь сегодня за здоровье Кукла.

 
Bicus:

Фу, чорт.

Рынок меня простил. Налажал в пятницу, еле-еле только щас разрулил, даже в небольшой плюс вылез. Нажрусь сегодня за здоровье Кукла.

Чего ты налажал, продажа фунта была хорошей, с самых хаев от сопротивления.
 
stranger:
 Чего ты налажал, продажа фунта была хорошей, с самых хаев от сопротивления.

Не на фунте. На евре. Щас смотрю и диву даюсь: там где можно было взять 100 пунктов с лишним, чуть не потерял треть депо. Точнее, потерял. Сейчас только на подъеме отыграл.

Но что радует - остался цел только благодаря стопам. Если бы торговал как раньше, по молодости, или как Спекулятор сейчас - остался бы без штанов.

Всё же фора не терпит повышенного риска.

(слишком большими лоами открывался, пытаясь запрыгнуть в уходящий поезд) 

:)))) 

Резюме: джентльмены, пользуйтесь стопами. Стоп - это ваш друг. Честное слово, когда вижу картинку со сделкой без стопа - оторопь берет.

1...208209210211212213214215216217218219220221222...871
Новый комментарий