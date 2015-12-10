FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 550

Василий, ау, крой евру)
 
stranger:
Василий у тебя сосед по деревне.... (помидоры голланские - это сети закупают или на реализацию берут - видел такие веточками - нет не брал. Настоящие Астраханские , а лучше прям с бахчи АЖ! лопается).

 

доп: кстате сам ответ - хрен вам ))) 

[Удален]  
Ilij:
как поживают кроссы, там наверно вапще полный ппц?
 
_new-rena:
круто сгоняло все скопом, но цели не взяты, потому шоу продолжается...

просто КУКЛ в вагоне - ресторане и над лосями братвы ржет

короч, по шпалам...

[Удален]  
Ilij:

ааа, ясненько. давно я такой развлекухи не смотрел. даже и не пишет никто. лосей наверно - полный вагон...
 

Еще полторы недели на раздумья


[Удален]  
Silent:

о чём будем думать?
 
Ishim:

Ну, сиди, жуй помидоры))) это при том что я ее не торгую, специально зашел сказать, а ОН - нах меня((((
 
Ilij:
Илья, такое и в альпах есть, это только котировки, объемов то нет.
 
_new-rena:
О чем думает всяк уважающий себя торговый инструмент. Как бы вырасти же :-)
