FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 809
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я знаю только что евра скоро пойдет вверх, скоро - через месяц, полтора. Куда и насколько хз, будет видно)
Я устал ждать и дальше развиваю тему с объемами покупки-продажи, ну типа так (ржака, но за пункт - ого-го):
Я устал ждать и дальше развиваю тему с объемами, ну типа так (ржака, но за пункт - ого-го):
А входы чего такие корявые как у Учителя?)))
а входы/выходы прога считает, дура же)))
Чего дура, наш Сенсей гений, вообще то
нормальный пипсовщик - мечта поэта, которую и добиваюсь и чтобы на всё депо)))
заряжаешь баксик и через час-два-три - хорош)))
фунт .525 чтоб попрыгать, потом .48, но тут смотреть надо, как расторгуемся.
Что то ты появился, а Зорич пропал ,вы вместе никак не собираетесь)
может мы один?)