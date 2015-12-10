FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 809

Новый комментарий
[Удален]  
stranger:
Я знаю только что евра скоро пойдет вверх, скоро - через месяц, полтора. Куда и насколько хз, будет видно)

Я устал ждать и дальше развиваю тему с объемами покупки-продажи, ну типа так (ржака, но за пункт - ого-го):


 
_new-rena:

Я устал ждать и дальше развиваю тему с объемами, ну типа так (ржака, но за пункт - ого-го):


А входы чего такие корявые как у Учителя?)))
[Удален]  
stranger:
А входы чего такие корявые как у Учителя?)))
а входы/выходы прога считает, дура же)))
 
_new-rena:
а входы/выходы прога считает, дура же)))
Чего дура, наш Сенсей гений, вообще то 
[Удален]  
stranger:
Чего дура, наш Сенсей гений, вообще то 

нормальный пипсовщик - мечта поэта, которую и добиваюсь и чтобы на всё депо)))

заряжаешь баксик и через час-два-три - хорош)))

 
фунт .525 чтоб попрыгать, потом .48, но тут смотреть надо, как расторгуемся. 
[Удален]  
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/257194 хе как вам???
проба пера=)
проба пера=)
  • 2014.12.24
  • Роман
  • www.mql5.com
Итак, как и ожидалось ВВП штатов оказалось выше прогноза. на этой новости мы совершили движение но не сильно . недельные коридоры устояли. и пары пытаются вернутся в открытие недели что...
 
iIDLERr:
фунт .525 чтоб попрыгать, потом .48, но тут смотреть надо, как расторгуемся. 
Что то ты появился, а Зорич пропал ,вы вместе никак не собираетесь)
 
stranger:
Что то ты появился, а Зорич пропал ,вы вместе никак не собираетесь)
может мы один?)
 
iIDLERr:
может мы один?)
Не)
1...802803804805806807808809810811812813814815816...871
Новый комментарий