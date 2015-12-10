FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 6
Рена,поясни.........прям краской на голову или как?
расскажи потом.............
Индекс доллара теперь будет на орбите вместо штатовских космических кораблей.
Его опустит только рубль.
Не сегодня.
О! Привет!
Можно, но не могу понять тока - пипсовка на месяцах - это скока пунктов будет - 500 или 1000 4-х знака ? )))
Ну накинь любые индюки или уровни порисуй, сам увидишь.
Там 5-ти знак как то и не климатит совсем, вот если 3-х или 2-х....
С 5-ти знаком и на тики или минутки .... Вот я что имел ввиду
=)
Ну, среднесрок начинается на часах... =)
на месяцах - это долгосрок от полугода (минимум) и до ...
а так - я беру прибыль не в пунктах, например, а в сигналах...
Потому что не МТ4 ))))
Когда счет открыл, смотреть надо прежде чем денежку ложить. 5-ти знак для пипсовки тока и то на удачу)))
Продолжение ветки с MQL4)
Делимся мнениями о торговле, перспективах движения инструментов и эмоциями.
КрасавцеГГ!!! Уважаю! Грамотный ход по созданию ветви!!!
2ОЛЛ, кроме Нью-Рены... :-) Его мнение о 55 - знаю. Что с рублём на конец года? Где его ждать на USDRUR?
около 100 будет рубль, как юани...
потому как выходит на внешний уровень торговли с Китаем, например, за рубли.
А для торговли за рубли, рубль должен быть очень дешевым, чтобы было выгодно. Вот его и удешивляют...
Цель заработать 1 000 000 при вложенных 100
Ну вот первая сделка на пути к цели...
на демо - не интересно.
ты бы хоть центовый открыл на 1$
Развития трейдера измеряется в ступенях познания мудрости. Преодоление первой ступени, это когда трейдер переживает одинаковые эмоции как на демо, так и центовых и долларовых счетах.
P.S. Ваша цель познать первую ступень.