gnawingmarket:
Рена,поясни.........прям краской на голову или как?
забанили тама многих.. много полегло, и Шамана тожа )))) Всё равно скора тута все будут. Так что Стренж вовремя ветку тут заделал ))))
gnawingmarket:
расскажи потом.............
еще раз зарегился
 

Индекс доллара теперь будет на орбите вместо штатовских космических кораблей.

Его опустит только рубль.

Не сегодня.


 
YA_Programmer:

О! Привет!

Можно, но не могу понять тока - пипсовка на месяцах - это скока пунктов будет - 500 или 1000 4-х знака ? )))

Ну накинь любые индюки или уровни порисуй, сам увидишь.

Там 5-ти знак как то и не климатит совсем, вот если 3-х или 2-х....

С 5-ти знаком и на тики или минутки .... Вот я что имел ввиду

=) 

Ну, среднесрок начинается на часах... =)

на месяцах - это долгосрок от полугода (минимум) и до ...

а так - я беру прибыль не в пунктах, например, а в сигналах... 

 
YA_Programmer:

Потому что не МТ4 ))))

Когда счет открыл, смотреть надо прежде чем денежку ложить. 5-ти знак для пипсовки тока и то на удачу)))

Желательно бы и посмотреть на вопрос прежде чем ответить на него. 
 
stranger:

Продолжение ветки с MQL4)

Делимся мнениями о торговле, перспективах движения инструментов и эмоциями. 

КрасавцеГГ!!! Уважаю! Грамотный ход по созданию ветви!!! 

2ОЛЛ, кроме Нью-Рены... :-) Его мнение о 55 - знаю. Что с рублём на конец года? Где его ждать на USDRUR?

 
около 100 будет рубль, как юани...

потому как выходит на внешний уровень торговли с Китаем, например, за рубли.

А для торговли за рубли, рубль должен быть очень дешевым, чтобы было выгодно. Вот его и удешивляют... 

 

Цель заработать 1 000 000 при вложенных 100 

 

Ну вот первая сделка на пути к цели...

 

 
на демо - не интересно. 

ты бы хоть центовый открыл на 1$ 

 
Развития трейдера измеряется в ступенях познания мудрости. Преодоление первой ступени, это когда трейдер переживает одинаковые эмоции как на демо, так и центовых и долларовых счетах.

P.S. Ваша цель познать первую ступень.     

