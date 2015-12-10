FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 46

Ishim:

если говорят у меня там есть в закромах - не верьте! и стейты левые через один в инете - мониторинг и то не всякий! (ну ты знаешь шопингом не владею поэтому стейты настоящие - хоть и с демо счетов).

Ну не стейты главное(сколько вам можно повторять) - главное правильный подход! - будет поход будут и стейты!

по ссылке "демо счетов" прошёл ради интереса )))) стандартные константы, Учитель, понял тебя, сенкс ))) (правую кнопку наводишь и можно гиперссылку грохнуть если чо)
 
stranger:
Тебе убогому скажу - тс с жесткими правилами это сказка, оттуда и твои висяки и копеечная прибыль.
опять двадцать пять! А разве я тебе не говорил - я верю в сказки )))))))))))
 
Ishim:

Так осваивай, лох..,  инвесторы потянутся...
 
_new-rena:
по ссылке "демо счетов" прошёл ради интереса )))) стандартные константы, Учитель, понял тебя )))
это не я это ресурс что цепяет )))))) рекламу ))))))))) (в каждой ерунде что то находишь - у тебя есть будущее)
 
_new-rena:
Иди погуляй, пива выпей, пройдет)))))))))
stranger:
Иди погуляй, пива выпей, пройдет)))))))))
надо, надо. загрузился ужо ))) мозгов не хватат ))
Ishim:
это не я это ресурс что цепяет )))))) рекламу ))))))))) (в каждой ерунде что то находишь - у тебя есть будущее)

повторюсь:

(правую кнопку наводишь и можно гиперссылку грохнуть если чо)

 

Уже займитесь антивирусами.

Движок форума не подставляет левые ссылки, на ресурсы, не относящиеся к MQ,  это у вас в браузерах какая то хрень завелась.

Silent:

Уже займитесь антивирусами.

Движок форума не подставляет левые ссылки, это у вас в браузерах какая то хрень завелась.

потерять возможность поржать?

я пару раз ручками их удалил, так больше и не цепляются

антивирь имеется, не могу тока понять на кого она работает

 
_new-rena:
надо, надо. загрузился ужо ))) мозгов не хватат ))

А фули ж там понимать то, открой счет на штуку и гоняй от уровней лотом 0.01 без стопа, не сольешь никогда, но и прибыль будет - слезы. от и вся ЕГО тс))))

 

