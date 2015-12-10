FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 46
если говорят у меня там есть в закромах - не верьте! и стейты левые через один в инете - мониторинг и то не всякий! (ну ты знаешь шопингом не владею поэтому стейты настоящие - хоть и с демо счетов).
Ну не стейты главное(сколько вам можно повторять) - главное правильный подход! - будет поход будут и стейты!
Тебе убогому скажу - тс с жесткими правилами это сказка, оттуда и твои висяки и копеечная прибыль.
по ссылке "демо счетов" прошёл ради интереса )))) стандартные константы, Учитель, понял тебя )))
по ссылке "демо счетов" прошёл ради интереса )))) стандартные константы, Учитель, понял тебя, сенкс )))
Иди погуляй, пива выпей, пройдет)))))))))
это не я это ресурс что цепяет )))))) рекламу ))))))))) (в каждой ерунде что то находишь - у тебя есть будущее)
повторюсь:
(правую кнопку наводишь и можно гиперссылку грохнуть если чо)
Уже займитесь антивирусами.
Движок форума не подставляет левые ссылки, на ресурсы, не относящиеся к MQ, это у вас в браузерах какая то хрень завелась.
потерять возможность поржать?
я пару раз ручками их удалил, так больше и не цепляются
антивирь имеется, не могу тока понять на кого она работает
надо, надо. загрузился ужо ))) мозгов не хватат ))
А фули ж там понимать то, открой счет на штуку и гоняй от уровней лотом 0.01 без стопа, не сольешь никогда, но и прибыль будет - слезы. от и вся ЕГО тс))))