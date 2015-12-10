FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 353

stranger:
Спасибо) Да коню ясно, что будут опускать, а потом погонят на перехай, а откуда и когда эт ты к Учителю)))

да меня просто парниша поразил, который золото даже по египетским манускриптам анализировал.

Не, ну все равно в голове не укладывается)))

И это в на полном серьезе пишут и читают. И серьезные издания. Ладно если бы какой-нибудь "Бердичевский вестник"...

 
lactone:

Больше всего про обмен на серебро понравилось))) Да, Айдлер заценил бы)
 

Если кроссы это математические фантомы мажоров,то можно ли на них верить наторговкам и уровням?

......Или как Ишим-смотрит мажоры,а торгует кроссы. Кстати,не поделился о причине такой тактики. Ишимsan,поделись секретом мастерства.

Я заметил,могу быть не прав,что размах тренда на кроссах,меньше,чем за это же время у его родителей. 

 
gnawingmarket:

Щас Учитель тебя грузонет, переводчик тебе обязательно понадобится)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ilij:

попробую луня:


ну давай чтоли, попробуем
gnawingmarket:

.....

присоединяюсь. ждём короче

 
_new-rena:

Так и я, давай мастер класс, Сенсей 

Наверное всем вместе надо звать, стоя на коленях и посыпая голову пеплом  

gnawingmarket:

это когда флет на мажорах отсутствует. при его наличии - развод и перемножительная математика в полный ход....
 
stranger:
Больше всего про обмен на серебро понравилось))) Да, Айдлер заценил бы)

Уважаемый господин Модератор,давно собирался Вас попросить,разбудите(то бишь разбаньте) пожайлуста Айдлера. У Него приличный опыт,правда слегка крикливый.............. .

Айдлер,с.......,Ты где? 

 
gnawingmarket:

Присоединяюсь. Чего его так надолго то?
