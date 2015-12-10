FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 353
Спасибо) Да коню ясно, что будут опускать, а потом погонят на перехай, а откуда и когда эт ты к Учителю)))
да меня просто парниша поразил, который золото даже по египетским манускриптам анализировал.
Не, ну все равно в голове не укладывается)))
И это в на полном серьезе пишут и читают. И серьезные издания. Ладно если бы какой-нибудь "Бердичевский вестник"...
Если кроссы это математические фантомы мажоров,то можно ли на них верить наторговкам и уровням?
......Или как Ишим-смотрит мажоры,а торгует кроссы. Кстати,не поделился о причине такой тактики. Ишимsan,поделись секретом мастерства.
Я заметил,могу быть не прав,что размах тренда на кроссах,меньше,чем за это же время у его родителей.
попробую луня:
.....
присоединяюсь. ждём короче
Так и я, давай мастер класс, Сенсей
Наверное всем вместе надо звать, стоя на коленях и посыпая голову пеплом
Больше всего про обмен на серебро понравилось))) Да, Айдлер заценил бы)
Уважаемый господин Модератор,давно собирался Вас попросить,разбудите(то бишь разбаньте) пожайлуста Айдлера. У Него приличный опыт,правда слегка крикливый.............. .
Айдлер,с.......,Ты где?
