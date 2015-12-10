FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 537
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Курс евро превысил 67 рублей http://russian.rt.com/article/63532
Я глянул, покупал бы его на ура, как и про евроауд говорил.
Не вижу покупки(мож на разное смотрим или по разному).....
Не вижу покупки(мож на разное смотрим или по разному).....
Наверно нефть дешевеет, или злые спекулянты )
угу
http://www.interfax.ru/business/411897
курс usdrub как? залетел уже за мульт или собирается пока?
А банки упорно держут цену. Скоро будет банкам кирдык....
Мож глаз замылился? )
кто евроену торгует, какой ужатник рисуют ща, ухтышка будет не хилой...
Стренж,про киви к доллару что скажешь? Не пора на дневке в рост?