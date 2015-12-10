FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 537

IRIP:
Курс евро превысил 67 рублей http://russian.rt.com/article/63532 
Иди в магазин, отметить надо)))
 
Наверно нефть дешевеет, или злые спекулянты )
 
stranger:
Я глянул, покупал бы его на ура, как и про евроауд говорил.

Не вижу покупки(мож на разное смотрим или по разному).....

 

 
gnawingmarket:

Не вижу покупки(мож на разное смотрим или по разному).....

 

Мож глаз замылился? )
21april:
Наверно нефть дешевеет, или злые спекулянты )

угу

http://www.interfax.ru/business/411897

Доллар и евро усилили рост к рублю на фоне падающей нефти
Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро усилили рост на "Московской бирже", евро впервые на этой неделе побывал выше 67 рублей, отыгрывая падение мировых цен нефти. Доллар США стоил до 54,33 руб./$1 в 10:17 по московскому времени, прибавив 58,5 копейки. Курс евро при этом поднялся на 74 копейки, до 66,98 руб./EUR1. Минутой ранее евро...
курс usdrub как? залетел уже за мульт или собирается пока?

А банки упорно держут цену. Скоро будет банкам кирдык....

 
21april:
Мож глаз замылился? )
Взор в ближайшее будущее затуманился..........(имеется ввиду-у Меня).
 
Ilij:
кто евроену торгует, какой ужатник рисуют ща, ухтышка будет не хилой...
По AUDJPY что скажешь?
 
Стренж,про киви к доллару что скажешь? Не пора на дневке в рост?
 
gnawingmarket:
Стренж,про киви к доллару что скажешь? Не пора на дневке в рост?
Ему как раз дальше вниз пора, но это чисто визуально, внутренности не рассматривал)
