FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 854
Лишь бы вернулся )))
А кого ж ОН пинать будет?)))
Миф, они у него смысла не лишены, видел, но прикалывают его метания между ними)))
ему бы догрузить инфу к ним и в принцепе должен он в профит выторговывать
Так он и так в профит вышел, но вот эти его открытия где попало, потому что пятка левой задней ноги зачесалась, потом паранедельное пересиживание и фикс в +20-30 пипок, падсталом)))
Взял немного фунта.
Однажды Учителю будет видение, что пересечение трендовых с ценой дает время, а пересечение трендовых со временем дает уровень. И это будет Икар. И он вернется весь в белом и научит нас так, как мог бы научить только дедушка. )))
не поздно, есть вариант роста до следущего четверга...
Повеселил)))
Если не там продал, то надо купить, почти как ОН...
Ты открыл мне глаза
думаю от 1,2140 покупать самое то
флет ужо новогодний...
