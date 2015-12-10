FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 797

_new-rena:
российских успешных трейдеров ))) написать тока нужно каждому своё и пойдёть)))

успешные трэйдеры

 

Silent:
в личку отписал

ок. попробуем торговать индекс, ну и пары уже теперь, которые на бакс делятся)))

по сути они должны бегать хором, ан нет:

Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / P
PriceCommissionTaxesSwapProfit


buy0.01usdchf0.98690.00000.0000
0.9884





buy0.01audusd0.80930.00000.0000
0.8095





buy0.01usdjpy120.660.000.00
120.69





sell0.01nzdusd0.77060.00000.0000
0.7700





sell0.01eurusd1.21750.00000.0000
1.2170





buy0.01usdcad1.16130.00000.0000
1.1615





sell0.01gbpusd1.55100.00000.0000
1.5510



iIDLERr:

успешные трэйдеры

 

да уже всё)))) ВВП поправился - говорит, что трейдеры не причем...
 
это моя имперская киса работы Кандинского
 
еврочку или  сейчас  купить  ,  или подождать 1,2120
 
tuma88:
еврочку или  сейчас  купить  ,  или подождать 1,2120
Тума, иди к НГ готовься, потом, после него,  прийдешь и решишь))))
 
tuma88:
еврочку или  сейчас  купить  ,  или подождать 1,2120
пора прикрывать баи по .375 )
 
_new-rena:

ок. попробуем торговать индекс, ну и пары уже теперь, которые на бакс делятся)))

по сути они должны бегать хором, ан нет:

Шо нет? Один ауди не в ту степь)
stranger:
Шо нет? Один ауди не в ту степь)
вот и думаю - толи ошибка у меня, толи чо....
 
stranger:

Так это непробиваемые!!!

И красиво) 

Оставлю бай по йене и селл по евро, они уже погоды не делают, бу так бу. 

Ха-Ха! Непробиваемые........такой смешной на старости-как Я.
